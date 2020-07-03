Исчез в заброшенной деревне: в ярославских лесах две недели ищут 36-летнего мужчину

В Ярославской области почти две недели ищут 36-летнего Сергея Маркова из села Владычное. Мужчина уехал вместе с бригадой работать в лес 25 июня.



— Работали они в пяти километрах от села Владычное. Там есть какая-то заброшенная деревня, вроде как Малиновка. Раньше Сергей не пропадал, проблем со здоровьем не было, — рассказывает родственница пропавшего Алёна. Иногда он, бывало, загуливал, но в городе и дня на три, не больше. Но тут человек в лесу ушел и не вернулся.

Поисками Сергея занимаются волонтеры, прочесывая леса Пошехонского района.