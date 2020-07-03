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Исчез в заброшенной деревне: в ярославских лесах две недели ищут 36-летнего мужчину

Родственники пропавшего говорят, что раньше он не терялся

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Мужчина пропал 25 июня&nbsp;

Мужчина пропал 25 июня 

В Ярославской области почти две недели ищут 36-летнего Сергея Маркова из села Владычное. Мужчина уехал вместе с бригадой работать в лес 25 июня.

— Работали они в пяти километрах от села Владычное. Там есть какая-то заброшенная деревня, вроде как Малиновка. Раньше Сергей не пропадал, проблем со здоровьем не было, — рассказывает родственница пропавшего Алёна. Иногда он, бывало, загуливал, но в городе и дня на три, не больше. Но тут человек в лесу ушел и не вернулся.

Поисками Сергея занимаются волонтеры, прочесывая леса Пошехонского района.


Пропавший мужчина худощавый, его рост около 175 сантиметров. У Сергея короткие темные волосы с проседью и карие глаза. В день исчезновения Сергей был одет в красный свитер, темные футболку и штаны, черные берцы и кепку.

Если вы знаете что-то о местоположении Сергея, сообщите об этом по телефону горячей линии волонтеров — 8 800 700-54-52 либо обратитесь в полицию по номеру 112.

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Ярославская областьпотерялся в лесупропал мужчина
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