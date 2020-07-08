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Ищут по лесам уже сутки: в Ярославской области пропала 84-летняя бабушка

Женщина пропала в Рыбинском районе области

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Женщина нуждается в медицинской помощи

Женщина нуждается в медицинской помощи

В Ярославской области 7 июля пропала 84-летняя пенсионерка Надежда Серпова. Женщина ушла в лес из дома в сельском поселении Каменниковское Рыбинского района. Пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Пенсионерка была одета в синюю летнюю куртку, розовую кофту, красно-бордовую юбку, черные ботинки и белую шапку.

Надежда Серпова среднего роста, около 170 сантиметров, худощавого телосложения.

Если вы знаете что-либо о местоположении пенсионерки, сообщите об этом на горячую линию волонтеров по телефону 8 800 700-54-52 или обратитесь в полицию по номеру 112.

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РыбинскЯрославская областьпропала пенсионерка
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