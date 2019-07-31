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  • 8 июля 2019

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    Новое приложение для фанатов «яблока» теперь получило красивый и современный дизайн, а текст новостей содержит больше интерактивных вставок. В ближайшем будущем мы обновим и приложение для системы Android.

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Пропала 23-летняя девушка

Пропавшую Дарью Головкину нашли мёртвой: первые подробности

Тело ярославны обнаружили в воде

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Дарью искали несколько дней

Фото: Дарья Головкина / Vk.com

Пропавшую 23-летнюю Дарью Головкину нашли мёртвой. 

— Тело было найдено в воде, — сообщил источник 76.RU.

Спасатели и волонтёры пока не дают официальных комментариев.

— Идёт проверка информации, — рассказали волонтёры «ЯрСпаса».

Напомним, девушка пропала в ночь на 27 июля. Её вещи остались на берегу. На поиски Дарьи отправились волонтёры и спасатели. К делу подключились следователи и полиция. После пропажи Дарьи в Ярославль из Иваново приехали её родители. Подруга девушки рассказывала, что она никогда ни с кем не ссорилась, у неё был любимый человек. Все подробности поисков Дарьи вы можете прочитать здесь.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Человек
31 июл 2019 в 14:43

Страшнее глупости нет ничего.. Очень жаль. Мои соболезнования.

вот и все
31 июл 2019 в 14:38

ожидаемо

31 июл 2019 в 14:37

Очень жаль девченку.правда.очень жаль