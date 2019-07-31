Пропавшую Дарью Головкину нашли мёртвой: первые подробности

Пропавшую 23-летнюю Дарью Головкину нашли мёртвой.

— Тело было найдено в воде, — сообщил источник 76.RU.

Спасатели и волонтёры пока не дают официальных комментариев.

— Идёт проверка информации, — рассказали волонтёры «ЯрСпаса».

Напомним, девушка пропала в ночь на 27 июля. Её вещи остались на берегу. На поиски Дарьи отправились волонтёры и спасатели. К делу подключились следователи и полиция. После пропажи Дарьи в Ярославль из Иваново приехали её родители. Подруга девушки рассказывала, что она никогда ни с кем не ссорилась, у неё был любимый человек. Все подробности поисков Дарьи вы можете прочитать здесь.