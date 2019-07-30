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Пропала 23-летняя девушка
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Спасатели опубликовали подводное видео поисков 23-летней Дарьи Головкиной

Что обнаружили водолазы на дне Прусовского карьера в Ярославле

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Дарью разыскивают несколько поисковых отрядов и спасатели

Фото: ЯРОПСО «Партизан» / Vk.com, Дарья Аймасова / Vk.com

Водолазы из поискового отряда «Партизан» опубликовали видео поисков пропавшей Дарьи Головкиной. Напомним, 23-летняя девушка пропала в ночь с 26 на 27 июля на Прусовских карьерах, где отдыхала вместе с друзьями. Спасатели отрабатывают все версии. Не факт, что Дарья утонула, потому что показания расходятся. Кто-то видел, как Дарья одна заходила в озеро, но её лучшая подруга уверяет — Даша вышла из воды первой. А вчера вечером на странице девушки заметили активность.

— Обследование техногенного подводного объекта в ходе поисков, — подписали видео поисковики. — Отрабатываются новые, ранее не обследованные территории. С помощью лодок, эхолотов, дайверов и водолазов обследуется рельеф дна и затопленные объекты.

На некоторых моментах сложно что-либо разобрать — мешают водоросли и песок, поднявшийся вверх со дна. На второй минуте видео водолаз натыкается на затонувший объект. Мужчина светит фонариком внутрь, но ничего не видит. На этом поиски прекращаются, дайвер всплывает на поверхность.

Мы продолжаем вести хронику поисков, где обновляем информацию в режиме онлайн.

В мутной воде спасают эхолоты

В мутной воде спасают эхолоты

Приметы Дарьи: длинные светло-русые волосы ниже лопаток, серо-голубые глаза, рост — 160–165 сантиметров, нормального телосложения. Также есть татуировка в виде орнаментов с цветами на правой руке от запястья до локтя. Предположительно, девушка была в чёрной футболке и красных босоножках.

Если вы владеете какой-то информацией о Даше, свяжитесь с редакцией: 8 910 662-17-73 или напишите в личку группы во «ВКонтакте».

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КОММЕНТАРИИ (1)

Анатолий
30 июл 2019 в 18:34

Ну и что это за "атлантида" с люком ?