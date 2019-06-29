«Его переехала машина»: мама разбившегося 17-летнего байкера ищет очевидцев ДТП в Ярославском районе

— Мы ищем видео с регистраторов аварии 25 июня в районе с 00:12 до 00:30 на трассе Москва — Холмогоры расстояние между Подвязным и Кузнечихой. Может, кто проезжал и видел момент аварии или как его подрезали, видел машину, которая его подрезала, помогите, пожалуйста, — просит о помощи семья погибшего мальчика.

Родные погибшего 17-летнего байкера ищут свидетелей ДТП. Напомним, авария случилась на днях. Влад возвращался домой на своём мотоцикле Zongshen. В районе Кузнечихи молодой человек попал в ДТП . Он скончался до приезда медиков. Через пару минут туда приехал друг и девушка молодого человека .

Родным всё же удалось найти видео того страшного ДТП. Девушка байкера утверждает, что Влад погиб из-за водителя, который его сбил. Правда, на видео совсем не различить номера автомобилей.



— Его подрезала машина по полосе его движения. Он пролетел через бетонное ограждение и попытался встать (он был в шлеме). С огромной скоростью неслась машина, которая переехала его. Водитель машины остановился, подошёл и убедился, что Влад мертв, и уехал, не вызвав помощи, — рассказала девушка молодого человека.



— Сразу за Владом проезжала фура MAN, у неё должен быть видеорегистратор, — предполагает мама погибшего мальчика. — Момент столкновения водитель видел, но не остановился. Нам сейчас только необходимо найти фуру с видеорегистратором, которая видела момент столкновения.



Если вы знаете подробности или стали очевидцем этого ДТП, напишите нам на почту или в личное сообщение группы «ВКонтакте».

