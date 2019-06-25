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«Три дня назад у него был выпускной»: подробности ночного ДТП, где погиб 17-летний мотоциклист

Молодой человек попал в аварию в Ярославском районе

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Друзья рассказывают, что молодой человек ездил по правилам

Фото: страница погибшего, Регион-76 | Ярославль / Vk.com

Стали известны подробности смертельного ДТП, где разбился молодой мотоциклист. Ему было всего 17 лет. Владислав только что окончил школу. Три дня назад у него был выпускной. Друг Владислава рассказал, что случилось там, на дороге.

— Он перелетел через бетонное ограждение на встречку. Точная причина ДТП неизвестна, но рядом валялся поддон от машины, — пишет его друг Максим в соцсетях.

Авария случилась между Кузнечихой и Филино в 00:14. Молодой человек отвёз друга домой в Лесные поляны и поехал зачем-то в Кузнечиху, где учился в школе. Влад жил в Филино вместе с мамой и отчимом. По пути домой он попал в ДТП.

Как рассказал его друг-мотоциклист, в момент аварии Влад был в шлеме. Молодой человек не первый сезон за рулём мотоцикла. У него были права, он всегда ездил по правилам.

— Буквально полторы недели назад я с ним по этой же трассе на его мотоцикле ехал, и в тот день рядом с тем местом, где он разбился, ещё в ДТП попал мотоцикл, но там уже взрослые мужики без прав пьяные и без экипировки были. Но они остались живы, — рассказывает его друг.

Шлем лежал в нескольких метрах от тела

Влад хорошо сдал ЕГЭ и собирался поступать, чтобы учиться на военного инженера в Иваново. У молодого человека была девушка.

— Он мне запомнился весёлым, жизнерадостным. Мы быстро сдружились с первой встречи, — говорит друг.

— Братик, скажи мне, почему ты? Я знаю, что ты меня слышишь! Запомни, ты был и будешь самым лучшим! До сих пор не могу поверить... Братик, ты навсегда в моем сердце! Земля тебе пухом, родной, — написал прощальное сообщение его лучший друг.

— Слишком хорошие люди всегда уходят так рано, и никто не знает причину того, почему это именно этот человек… Каким бы ты ни был — веселым, расстроенным или очень злым, ты всегда мог помочь, дать важный совет и поддержать в трудную минуту, — написала его подруга.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Самвел
25 июн 2019 в 14:12

Не гоняйте пацаны, Вы матерям еще нужны!

Гость
25 июн 2019 в 14:21

к сожалению, иногда, достаточно небольшого камня под колесо, что бы тебя вынесло... в обще и отовсюду.

Гость
25 июн 2019 в 12:42

Кто-то ожидал других слов от друзей? Очередная тема для размусоливания.