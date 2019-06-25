«Три дня назад у него был выпускной»: подробности ночного ДТП, где погиб 17-летний мотоциклист

Стали известны подробности смертельного ДТП, где разбился молодой мотоциклист. Ему было всего 17 лет. Владислав только что окончил школу. Три дня назад у него был выпускной. Друг Владислава рассказал, что случилось там, на дороге.

— Он перелетел через бетонное ограждение на встречку. Точная причина ДТП неизвестна, но рядом валялся поддон от машины, — пишет его друг Максим в соцсетях.

Авария случилась между Кузнечихой и Филино в 00:14. Молодой человек отвёз друга домой в Лесные поляны и поехал зачем-то в Кузнечиху, где учился в школе. Влад жил в Филино вместе с мамой и отчимом. По пути домой он попал в ДТП.



Как рассказал его друг-мотоциклист, в момент аварии Влад был в шлеме. Молодой человек не первый сезон за рулём мотоцикла. У него были права, он всегда ездил по правилам.

— Буквально полторы недели назад я с ним по этой же трассе на его мотоцикле ехал, и в тот день рядом с тем местом, где он разбился, ещё в ДТП попал мотоцикл, но там уже взрослые мужики без прав пьяные и без экипировки были. Но они остались живы, — рассказывает его друг.



Шлем лежал в нескольких метрах от тела Фото: Регион-76 | Ярославль / Vk.com