В Ярославской области насмерть разбился мотоциклист

В Ярославской области в ДТП погиб мотоциклист. Трагедия случилась вчера, 9 мая, около 19:00 в Переславле. 34-летний мотоциклист ехал по Московской улице. По непонятным причинам он не справился с управлением, наехал на бордюрное ограждение и упал.



— В результате ДТП водитель мотоцикла получил множественные телесные повреждения и скончался в медицинском учреждении, в которое был доставлен бригадой скорой медицинской помощи, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



За последнее время в Ярославской области в ДТП погибло несколько мотоциклистов, среди которых 18-летний парень и молодой отец. Для второго друзья-мотоциклисты открыли сбор, чтобы помочь жене и маленькому сыну.

