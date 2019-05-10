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Происшествия

В Ярославской области насмерть разбился мотоциклист

Подробности ДТП в Переславле-Залесском

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Поездка закончилась трагедией

Фото: УМВД России по Ярославской области

В Ярославской области в ДТП погиб мотоциклист. Трагедия случилась вчера, 9 мая, около 19:00 в Переславле. 34-летний мотоциклист ехал по Московской улице. По непонятным причинам он не справился с управлением, наехал на бордюрное ограждение и упал.

— В результате ДТП водитель мотоцикла получил множественные телесные повреждения и скончался в медицинском учреждении, в которое был доставлен бригадой скорой медицинской помощи, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

За последнее время в Ярославской области в ДТП погибло несколько мотоциклистов, среди которых 18-летний парень и молодой отец. Для второго друзья-мотоциклисты открыли сбор, чтобы помочь жене и маленькому сыну.

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ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

ДТПмотоциклист

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КОММЕНТАРИИ (1)

111
10 май 2019 в 13:04

достали эти дураки на своих тарахтелках гоняют, покоя от них нет.