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Пытки в колонии

В УФСИН рассказали, откуда взялось видео с пытками в ярославской колонии

Кто обнаружил ролик

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В ярославской колонии — новый виток скандала

Фото: Александра Савельева

В ярославском управлении Федеральной службы исполнения наказаний прокомментировали появившееся в СМИ видео с пытками в колонии № 1. 

— Данное видео было обнаружено 16 февраля 2019 года сотрудниками отдела собственной безопасности и оперативного отдела УФСИН России по Ярославской области при проведении оперативно-разыскных мероприятий в исправительной колонии № 1, — рассказали в УФСИН по Ярославской области. — Материалы незамедлительно были направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения.

Видеозапись сегодня опубликовала «Новая газета». В ролике нет самого избиения — камера выключается, когда заключённый сидит на полу перед десятком людей в форме, а когда включается снова, на лице у мужчины видно множество синяков.

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Елена Вахрушева

ТЕГИ

пытки в колонии

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КОММЕНТАРИИ (7)

Кто
11 март 2019 в 14:29

опять ярославль на всю страну обос...ся,

плавали, знаем
11 март 2019 в 17:31

Согласно официальной версии в уголовно-исполнительной системе не отбывают наказание опущенные, обиженные, мужики. Распространение противоположной точки зрения не подтверждается ничем, кроме утверждений так называемых сидельцев - воров в законе, авторитетов, смотрящих, которые и получают выгоду от разделения осужденных на касты, масти, понятия. Предложить выкурить сигарету - нормальное поведение. не противоречащее закону. Не путать с избиениями и пытками!

пессимист
11 март 2019 в 16:54

Призвание великое дело. Не всем удается найти работу по душе-душегубом.

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