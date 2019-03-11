В УФСИН рассказали, откуда взялось видео с пытками в ярославской колонии

В ярославской колонии — новый виток скандала
В ярославском управлении Федеральной службы исполнения наказаний прокомментировали появившееся в СМИ видео с пытками в колонии № 1.
— Данное видео было обнаружено 16 февраля 2019 года сотрудниками отдела собственной безопасности и оперативного отдела УФСИН России по Ярославской области при проведении оперативно-разыскных мероприятий в исправительной колонии № 1, — рассказали в УФСИН по Ярославской области. — Материалы незамедлительно были направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения.
Видеозапись сегодня опубликовала «Новая газета». В ролике нет самого избиения — камера выключается, когда заключённый сидит на полу перед десятком людей в форме, а когда включается снова, на лице у мужчины видно множество синяков.
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Согласно официальной версии в уголовно-исполнительной системе не отбывают наказание опущенные, обиженные, мужики. Распространение противоположной точки зрения не подтверждается ничем, кроме утверждений так называемых сидельцев - воров в законе, авторитетов, смотрящих, которые и получают выгоду от разделения осужденных на касты, масти, понятия. Предложить выкурить сигарету - нормальное поведение. не противоречащее закону. Не путать с избиениями и пытками!