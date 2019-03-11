В УФСИН рассказали, откуда взялось видео с пытками в ярославской колонии

В ярославском управлении Федеральной службы исполнения наказаний прокомментировали появившееся в СМИ видео с пытками в колонии № 1.



— Данное видео было обнаружено 16 февраля 2019 года сотрудниками отдела собственной безопасности и оперативного отдела УФСИН России по Ярославской области при проведении оперативно-разыскных мероприятий в исправительной колонии № 1, — рассказали в УФСИН по Ярославской области. — Материалы незамедлительно были направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения.