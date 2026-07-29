В Китае готовятся к запуску искуственного солнца — как выглядит гигантский механизм

Проект китайских ученых является передовым в мире Источник: english.news.cn

Китайский проект искусственного солнца, также известный как EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak), достиг важного инженерного рубежа. В институте физики в городе Хэфэй (провинция Аньхой, Восточный Китай) собрали и проверили две сложнейшие детали для будущих термоядерных реакторов.

Это гигантские сверхпроводящие магниты: один круглой формы, а второй — в виде центральной катушки (соленоида), передает информационное агентство Синьхуа. Вес самого крупного магнита достигает 582 тонн, а длина — 21 метра.

Источник: Goodness News / Youtube

Эти установки необходимы для удержания плазмы, раскалённой до 100 миллионов градусов Цельсия. Ни один физический материал на Земле в настоящий момент не выдержит такую температуру.

Будущий реактор будет копировать процессы, происходящие внутри Солнца. Сборку установки планируют завершить уже в следующем году, а первые термоядерные киловатты должны поступить в энергосеть Китая к 2030 году.

Китайское «искусственное солнце» нужно для изучения и отработки технологий управляемого термоядерного синтеза, чтобы в будущем человечество получило практически неисчерпаемый и чистый источник энергии.