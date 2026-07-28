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Политика Спецоперация на Украине Грядет новая волна мобилизации? Медведев дал четкий ответ

Грядет новая волна мобилизации? Медведев дал четкий ответ

Зампред Совбеза выступил с заявлением

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Контракты с Министерством обороны за полгода заключили около 200 тысяч человек | Источник: Ирина Шарова / 72.RUКонтракты с Министерством обороны за полгода заключили около 200 тысяч человек | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Контракты с Министерством обороны за полгода заключили около 200 тысяч человек

Источник:
Ирина Шарова / 72.RU

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал сообщения о возможной мобилизации лживой провокацией. Он заявил, что такие вбросы делает украинская сторона.

«Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения», — отметил Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту.

Также зампред Совбеза заявил, что в социальных сетях появляются материалы, предлагающие гражданам подписать контракт с Вооруженными силами РФ с формулировкой «Не жди мобилизации, иди служить за деньги».

«Понятно, что это проплаченная история, ну или история, вброшенная врагом, но это лишь один из примеров… Еще раз специально подчеркну: в мобилизации нет никакой необходимости», — добавил Медведев.

При этом Медведев уточнил, что за первую половину 2026 года контракт с армией подписали примерно 200 тысяч человек. Еще свыше 16 тысяч граждан ушли на СВО в статусе добровольцев. Также, по его словам, идет набор специалистов в подразделения беспилотников, куда на службу приняли около 40 тысяч человек.

Ранее в Госдуме разговоры о мобилизации назвали «вбросом» со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского. Депутат Андрей Колесник посоветовал политику заняться своими делами. А парламентарий от Свердловской области Максим Иванов назвал подобные слухи естественными, пока идет спецоперация.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Мобилизация Армия Спецоперация
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Комментарии
9
Гость
14 минут
Хорошо, когда важные темы получают официальные разъяснения
Гость
15 минут
Власть или помалкивает или врёт.
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