Российским гимнастам вернули флаг и гимн на турнирах — что решили в Европе

С российских гимнастов сняли санкции Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Гимнасты из России теперь могут снова выступать на турнирах в Европе с флагом и гимном страны. Такое решение приняли на собрании Европейского гимнастического союза (European Gymnastics).

«28 июля внеочередная Генеральная ассамблея European Gymnastics ратифицировала участие российских спортсменов в европейских соревнованиях с национальной символикой. Общим правилом для соревнований под эгидой European Gymnastics становится участие российских спортсменов под государственным флагом и с гимном», — сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

На соревнованиях, которые были согласованы до 28 июля, команды будут временно руководствоваться переходными правилами. Российскую символику станут скрыть только в том случае, если на территории принимающей страны официально запрещены флаг и гимн. Это касается только символики и никак не влияет на участие российских спортсменов. При этом на турниры, которые утвердят после 28 июля, такие ограничения распространяться не будут.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев отреагировал на решение Европейского гимнастического союза. Он назвал его важным.

«Это важный сигнал: европейское спортивное сообщество выступает за полноценное возвращение российских спортсменов на турниры Старого Света», — прокомментировал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Руководитель напомнил про попытки некоторых европейских политиков помещать этому процессу. Однако он добавил, что это позиция меньшинства.