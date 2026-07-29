В СССР эти песни знали наизусть. Сможете отгадать их по первой строчке?

Песни 80-х кажутся нам родными. Как не подпеть «Седую ночь» Юрия Шатунова или «Музыка нас связала» группы «Мираж»? Но сходу на память приходит только припев, а вот первую строчку вспомнить порой сложно. Представьте, что вы в караоке. Попробуйте угадать известные хиты по словам, с которых они начинаются.
Из какой песни эта строчка?
«Нет тебя прекрасней», Юрий Антонов
«Яблоки на снегу», Михаил Муромов
«Дельтаплан», Валерий Леонтьев
«Маргарита», Валерий Леонтьев
Узнали строчку?
«Мы встретимся снова», группа «Маленький принц»
«На заре», группа «Альянс»
«Ты моя мелодия», Муслим Магомаев
«Музыка нас связала», группа «Мираж»
Какой хит начинается так?
«Букет», Александр Барыкин
«Снежная королева», группа «Комиссар»
«Королева красоты», Муслим Магомаев
«Улица роз», группа «Ария»
Какая это песня?
«Как молоды мы были», Александр Градский
«Снится мне деревня», Сергей Беликов
«Мои года — мое богатство», Вахтанг Кикабидзе
«Клен», ВИА «Синяя птица»
Из какого хита эти слова?
«Старый отель», группа «Браво»
«Кони в яблоках», группа «Электроклуб»
«Электричка», Алена Апина
«Метро», группа «Високосный год»
Пора вспомнить любимый медляк многих влюбленных
«Спокойная ночь», группа «Кино»
«До свидания, мама», группа «Моральный кодекс»
«Три колодца», ВИА «Ялла»
«Зеленоглазое такси», Михаил Боярский
Узнаете?
«Не плачь, Алиса», Андрей Державин
«Девочка моя синеглазая», Женя Белоусов
«Ксюша», Алена Апина
«Любочка», группа «Маша и медведи»
Усложним задачу, что это за песня группы «Кино»?
«Когда твоя девушка больна»
«Печаль»
«Звезда по имени Солнце»
«Кукушка»
Какой хит начинается с этих слов?
«Любимая моя», Вячеслав Быков
«Я не забуду тебя», Владимир Кузьмин
«Фантазер», Ярослав Евдокимов
«Я свободен», Кипелов
И последняя песня.
«Парус», Владимир Высоцкий
«Плот», Юрий Лоза
«Лодка», группа «Алиса»
«Белые розы», группа «Ласковый май»