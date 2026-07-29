В СССР эти песни знали наизусть. Сможете отгадать их по первой строчке?

Песни 80-х кажутся нам родными. Как не подпеть «Седую ночь» Юрия Шатунова или «Музыка нас связала» группы «Мираж»? Но сходу на память приходит только припев, а вот первую строчку вспомнить порой сложно. Представьте, что вы в караоке. Попробуйте угадать известные хиты по словам, с которых они начинаются.