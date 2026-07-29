НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

2 м/c,

вос.

 748мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,70
EUR 89,63
Нагрянет гроза
Застряли на колесе обозрения
Здесь был Пушкин
Двор в обломках БПЛА
Отдых в Египте
Ярославну укусил «наноклещ»
Многодетная семья погибла в ДТП
Афиша на последнюю неделю июля
Развлечения Тест В СССР эти песни знали наизусть. Сможете отгадать их по первой строчке?

В СССР эти песни знали наизусть. Сможете отгадать их по первой строчке?

Музыкальный тест, который сложнее, чем кажется

138
Запасаемся старыми кассетами, они могут сильно пригодиться | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаЗапасаемся старыми кассетами, они могут сильно пригодиться | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Запасаемся старыми кассетами, они могут сильно пригодиться

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Песни 80-х кажутся нам родными. Как не подпеть «Седую ночь» Юрия Шатунова или «Музыка нас связала» группы «Мираж»? Но сходу на память приходит только припев, а вот первую строчку вспомнить порой сложно. Представьте, что вы в караоке. Попробуйте угадать известные хиты по словам, с которых они начинаются.

Пройден 7 раз
1 / 10

Из какой песни эта строчка?

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

  • «Нет тебя прекрасней», Юрий Антонов

  • «Яблоки на снегу», Михаил Муромов

  • «Дельтаплан», Валерий Леонтьев

  • «Маргарита», Валерий Леонтьев

2 / 10

Узнали строчку?

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

  • «Мы встретимся снова», группа «Маленький принц»

  • «На заре», группа «Альянс»

  • «Ты моя мелодия», Муслим Магомаев

  • «Музыка нас связала», группа «Мираж»

3 / 10

Какой хит начинается так?

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

  • «Букет», Александр Барыкин

  • «Снежная королева», группа «Комиссар»

  • «Королева красоты», Муслим Магомаев

  • «Улица роз», группа «Ария»

4 / 10

Какая это песня?

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

  • «Как молоды мы были», Александр Градский

  • «Снится мне деревня», Сергей Беликов

  • «Мои года — мое богатство», Вахтанг Кикабидзе

  • «Клен», ВИА «Синяя птица»

5 / 10

Из какого хита эти слова?

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

  • «Старый отель», группа «Браво»

  • «Кони в яблоках», группа «Электроклуб»

  • «Электричка», Алена Апина

  • «Метро», группа «Високосный год»

6 / 10

Пора вспомнить любимый медляк многих влюбленных

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

  • «Спокойная ночь», группа «Кино»

  • «До свидания, мама», группа «Моральный кодекс»

  • «Три колодца», ВИА «Ялла»

  • «Зеленоглазое такси», Михаил Боярский

7 / 10

Узнаете?

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

  • «Не плачь, Алиса», Андрей Державин

  • «Девочка моя синеглазая», Женя Белоусов

  • «Ксюша», Алена Апина

  • «Любочка», группа «Маша и медведи»

8 / 10

Усложним задачу, что это за песня группы «Кино»?

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

  • «Когда твоя девушка больна»

  • «Печаль»

  • «Звезда по имени Солнце»

  • «Кукушка»

9 / 10

Какой хит начинается с этих слов?

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

  • «Любимая моя», Вячеслав Быков

  • «Я не забуду тебя», Владимир Кузьмин

  • «Фантазер», Ярослав Евдокимов

  • «Я свободен», Кипелов

10 / 10

И последняя песня.

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

  • «Парус», Владимир Высоцкий

  • «Плот», Юрий Лоза

  • «Лодка», группа «Алиса»

  • «Белые розы», группа «Ласковый май»

ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Тест Музыка 80-е годы
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Части черепа просто не было»: студентка рассказала, как вернулась к жизни после ДТП, комы и трепанации
Алиса Алехина
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Мнение
Львам — прибыль, Скорпионам — успех в карьере. Сатурн станет ретроградным — значение для знаков зодиака
Анастасия Филимонова
Мнение
«Деды-соперники бесповоротно прекрасны»: почему фильм «На деревню дедушке 2» — это милота на один раз
Надежда Губарь
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Рекомендуем