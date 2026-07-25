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Город Ретро Ярославль Фоторепортаж А отличия, вообще, есть? Сравниваем ретрофото центральных площадей Ярославля и современные виды

А отличия, вообще, есть? Сравниваем ретрофото центральных площадей Ярославля и современные виды

На первый взгляд, десятилетия не сильно изменили город

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Богоявленская площадь почти не изменилась за 45 лет | Источник: Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RUБогоявленская площадь почти не изменилась за 45 лет | Источник: Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU

Богоявленская площадь почти не изменилась за 45 лет

Источник:

Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU

Исторический центр Ярославля не зря считается Всемирным наследием ЮНЕСКО. Отчасти в этом кроется ответ, почему он почти не меняется десятилетиями. Если взглянуть на архивные кадры и сравнить их с современными, найдется, чему удивиться.

Однако внимательный зритель всё же отметит моменты, которые штрихами меняют центр. Где-то стало меньше зелени, где-то иначе выглядит дорога или даже историческая застройка. А что увидите вы?

В новом выпуске рубрики «Ретро-Ярославль» предлагаем прогуляться по Богоявленской, Советской и Красной площадям. Мы сравнили их современный облик с архивными кадрами фотографа-любителя Константина Лузина.

Несмотря на прошедшие десятилетия, троллейбусные линии на Богоявленской площади сохранились. Однако в планах их убрать | Источник: Александр Куренной / 76.RUНесмотря на прошедшие десятилетия, троллейбусные линии на Богоявленской площади сохранились. Однако в планах их убрать | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Несмотря на прошедшие десятилетия, троллейбусные линии на Богоявленской площади сохранились. Однако в планах их убрать | Источник: Константин ЛузинНесмотря на прошедшие десятилетия, троллейбусные линии на Богоявленской площади сохранились. Однако в планах их убрать | Источник: Константин Лузин

Несмотря на прошедшие десятилетия, троллейбусные линии на Богоявленской площади сохранились. Однако в планах их убрать

Источники:

Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU

На архивном снимке 1981 года Богоявленская площадь еще без памятника Ярославу Мудрому | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа архивном снимке 1981 года Богоявленская площадь еще без памятника Ярославу Мудрому | Источник: Александр Куренной / 76.RU
На архивном снимке 1981 года Богоявленская площадь еще без памятника Ярославу Мудрому | Источник: Константин ЛузинНа архивном снимке 1981 года Богоявленская площадь еще без памятника Ярославу Мудрому | Источник: Константин Лузин

На архивном снимке 1981 года Богоявленская площадь еще без памятника Ярославу Мудрому

Источники:

Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU

Фасады зданий за десятилетия практически не изменились, но есть нюансы | Источник: Александр Куренной / 76.RUФасады зданий за десятилетия практически не изменились, но есть нюансы | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Фасады зданий за десятилетия практически не изменились, но есть нюансы | Источник: Константин ЛузинФасады зданий за десятилетия практически не изменились, но есть нюансы | Источник: Константин Лузин

Фасады зданий за десятилетия практически не изменились, но есть нюансы

Источники:

Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU

Здание правительства выделили надписями и гербом. А еще именно здесь площадь стала зеленее, заметили? | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗдание правительства выделили надписями и гербом. А еще именно здесь площадь стала зеленее, заметили? | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Здание правительства выделили надписями и гербом. А еще именно здесь площадь стала зеленее, заметили? | Источник: Константин ЛузинЗдание правительства выделили надписями и гербом. А еще именно здесь площадь стала зеленее, заметили? | Источник: Константин Лузин

Здание правительства выделили надписями и гербом. А еще именно здесь площадь стала зеленее, заметили?

Источники:

Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU

Рядом с Ильинской церковью появилась парковка для экскурсионных автобусов | Источник: Александр Куренной / 76.RUРядом с Ильинской церковью появилась парковка для экскурсионных автобусов | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Рядом с Ильинской церковью появилась парковка для экскурсионных автобусов | Источник: Константин ЛузинРядом с Ильинской церковью появилась парковка для экскурсионных автобусов | Источник: Константин Лузин

Рядом с Ильинской церковью появилась парковка для экскурсионных автобусов

Источники:

Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU

Деревья в Ильинском сквере за несколько десятилетий заметно выросли, изменив облик площади | Источник: Александр Куренной / 76.RUДеревья в Ильинском сквере за несколько десятилетий заметно выросли, изменив облик площади | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Деревья в Ильинском сквере за несколько десятилетий заметно выросли, изменив облик площади | Источник: Константин ЛузинДеревья в Ильинском сквере за несколько десятилетий заметно выросли, изменив облик площади | Источник: Константин Лузин

Деревья в Ильинском сквере за несколько десятилетий заметно выросли, изменив облик площади

Источники:

Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU

Современный облик Красной площади дополнили ограждения и парковочные зоны для автомобилей | Источник: Александр Куренной / 76.RUСовременный облик Красной площади дополнили ограждения и парковочные зоны для автомобилей | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Современный облик Красной площади дополнили ограждения и парковочные зоны для автомобилей | Источник: Константин ЛузинСовременный облик Красной площади дополнили ограждения и парковочные зоны для автомобилей | Источник: Константин Лузин

Современный облик Красной площади дополнили ограждения и парковочные зоны для автомобилей

Источники:

Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU

Этот ракурс словно переносит нас на несколько десятилетий назад: найти заметные отличия здесь непросто. | Источник: Александр Куренной / 76.RUЭтот ракурс словно переносит нас на несколько десятилетий назад: найти заметные отличия здесь непросто. | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Этот ракурс словно переносит нас на несколько десятилетий назад: найти заметные отличия здесь непросто. | Источник: Константин ЛузинЭтот ракурс словно переносит нас на несколько десятилетий назад: найти заметные отличия здесь непросто. | Источник: Константин Лузин

Этот ракурс словно переносит нас на несколько десятилетий назад: найти заметные отличия здесь непросто.

Источники:

Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU

Сохранились и деревья в Первомайском бульваре&nbsp;— теперь они выглядят взрослее, чем на архивном снимке | Источник: Александр Куренной / 76.RUСохранились и деревья в Первомайском бульваре&nbsp;— теперь они выглядят взрослее, чем на архивном снимке | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Сохранились и деревья в Первомайском бульваре&nbsp;— теперь они выглядят взрослее, чем на архивном снимке | Источник: Константин ЛузинСохранились и деревья в Первомайском бульваре&nbsp;— теперь они выглядят взрослее, чем на архивном снимке | Источник: Константин Лузин

Сохранились и деревья в Первомайском бульваре — теперь они выглядят взрослее, чем на архивном снимке

Источники:

Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU

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Александр Куренной
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Комментарии
65
Гость
1 час
За 4 десятилетия почти ничего не построили и глобально не поменяли(( По благоустройству и инфраструктуре сейчая, конечно стало лучше - это без сомнения.
Гость
1 час
Все эти деревья, по которым стонут, давно уже болели, лет десять точно об этом говорили. НИкто ничего не делал. Включая и тех, кто стонет. Теперь больные деревья пошли под снос. Все логично.
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