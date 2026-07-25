А отличия, вообще, есть? Сравниваем ретрофото центральных площадей Ярославля и современные виды

Исторический центр Ярославля не зря считается Всемирным наследием ЮНЕСКО. Отчасти в этом кроется ответ, почему он почти не меняется десятилетиями. Если взглянуть на архивные кадры и сравнить их с современными, найдется, чему удивиться.

Однако внимательный зритель всё же отметит моменты, которые штрихами меняют центр. Где-то стало меньше зелени, где-то иначе выглядит дорога или даже историческая застройка. А что увидите вы?



В новом выпуске рубрики «Ретро-Ярославль» предлагаем прогуляться по Богоявленской, Советской и Красной площадям. Мы сравнили их современный облик с архивными кадрами фотографа-любителя Константина Лузина .