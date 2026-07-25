А отличия, вообще, есть? Сравниваем ретрофото центральных площадей Ярославля и современные виды

Исторический центр Ярославля не зря считается Всемирным наследием ЮНЕСКО. Отчасти в этом кроется ответ, почему он почти не меняется десятилетиями. Если взглянуть на архивные кадры и сравнить их с современными, найдется, чему удивиться.
Однако внимательный зритель всё же отметит моменты, которые штрихами меняют центр. Где-то стало меньше зелени, где-то иначе выглядит дорога или даже историческая застройка. А что увидите вы?
В новом выпуске рубрики «Ретро-Ярославль» предлагаем прогуляться по Богоявленской, Советской и Красной площадям. Мы сравнили их современный облик с архивными кадрами фотографа-любителя Константина Лузина.
Несмотря на прошедшие десятилетия, троллейбусные линии на Богоявленской площади сохранились. Однако в планах их убрать
Источники:
Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU
На архивном снимке 1981 года Богоявленская площадь еще без памятника Ярославу Мудрому
Источники:
Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU
Фасады зданий за десятилетия практически не изменились, но есть нюансы
Источники:
Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU
Здание правительства выделили надписями и гербом. А еще именно здесь площадь стала зеленее, заметили?
Источники:
Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU
Рядом с Ильинской церковью появилась парковка для экскурсионных автобусов
Источники:
Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU
Деревья в Ильинском сквере за несколько десятилетий заметно выросли, изменив облик площади
Источники:
Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU
Современный облик Красной площади дополнили ограждения и парковочные зоны для автомобилей
Источники:
Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU
Этот ракурс словно переносит нас на несколько десятилетий назад: найти заметные отличия здесь непросто.
Источники:
Константин Лузин, Александр Куренной / 76.RU
Сохранились и деревья в Первомайском бульваре — теперь они выглядят взрослее, чем на архивном снимке