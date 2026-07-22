Говорил, что не видел: что сейчас с водителем автобуса, который насмерть сбил девушку в Ярославле

Автобус сбил девушку на переходе Источник: Ярньюс / yarnews.net

Водителю автобуса № 44, который насмерть сбил 26-летнюю девушку в Ярославле, избрали меру пресечения.

«Постановлением Кировского районного суда Ярославля от 16 июля 2026 года в отношении водителя автобуса по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Установлены запреты общаться с иными участниками процесса, (за исключением адвоката, сотрудников правоохранительных органов, суда и т. п.) и управлять транспортными средствами», — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе областного суда.

Данная мера пресечения будет действовать в период расследования и суда.

Напомним, ДТП произошло 14 июля на проспекте Октября. «Яавтобус» сбил 26-летнюю девушку, которая переходила дорогу по зебре на зеленый свет светофора. Пострадавшую увезли с места происшествия на скорой, но спасти ее медикам не удалось, девушка скончалась.

Момент аварии попал на камеру Источник: Ярньюс / yarnews.net

За рулем автобуса был 38-летний водитель. Он говорил, что не видел девушку. После происшествия его задержали.

Сначала полиция завела уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Но после того, как пешеход скончалась, часть 1 статьи поменяли на часть 3 (деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека).