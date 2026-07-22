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Происшествия Говорил, что не видел: что сейчас с водителем автобуса, который насмерть сбил девушку в Ярославле

Говорил, что не видел: что сейчас с водителем автобуса, который насмерть сбил девушку в Ярославле

Об этом рассказали в суде

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Автобус сбил девушку на переходе | Источник: Ярньюс / yarnews.netАвтобус сбил девушку на переходе | Источник: Ярньюс / yarnews.net

Автобус сбил девушку на переходе

Источник:

Ярньюс / yarnews.net

Водителю автобуса № 44, который насмерть сбил 26-летнюю девушку в Ярославле, избрали меру пресечения.

«Постановлением Кировского районного суда Ярославля от 16 июля 2026 года в отношении водителя автобуса по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Установлены запреты общаться с иными участниками процесса, (за исключением адвоката, сотрудников правоохранительных органов, суда и т. п.) и управлять транспортными средствами», — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе областного суда.

Данная мера пресечения будет действовать в период расследования и суда.

Напомним, ДТП произошло 14 июля на проспекте Октября. «Яавтобус» сбил 26-летнюю девушку, которая переходила дорогу по зебре на зеленый свет светофора. Пострадавшую увезли с места происшествия на скорой, но спасти ее медикам не удалось, девушка скончалась.

Момент аварии попал на камеру

Источник:

Ярньюс / yarnews.net

За рулем автобуса был 38-летний водитель. Он говорил, что не видел девушку. После происшествия его задержали.

Сначала полиция завела уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Но после того, как пешеход скончалась, часть 1 статьи поменяли на часть 3 (деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Наказанием по ней могут стать принудительные работы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Екатерина Лещенкова
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Комментарии
106
Гость
21 час
Хотел быстро проскочить... Видео жёлтый, думал потом зелёный будет, а тут красный, дал газу... Мог и не заметить пешехода, если смотрел на светофор. Однако нет оправданий ему никаких. Наказание стогое заслужил, ближе к максимально возможному.
Гость
23 июля, 12:48
Я женщина и у меня по правам открыта категория Д. Некоторое время назад наводила справки по поводу трудоустройства водителем желтого Яавтобуса в одну крупную транспортную компанию ярославского перевозчика и хочу сказать, у водителей тяжелейший труд! Подъем в 2:30 ночи, чтобы в 4:45 выйти на маршрут, заканчиваешь смену около часа ночи, плюс отсутствие туалетов на конечных остановках маршрута, часто очень большие переработки, так как своих ярославских водителей не хватает и берут на работу граждан ближнего зарубежья. Отказалась от этой работы (хотя меня брали) в пользу другой, где нет такой колоссальной отвественности (в том числе уголовной). Теперь понимаю, что сделала правильный выбор.
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