«Страх всегда создает хаос»: маг из «Битвы экстрасенсов» дал прогноз, когда закончится топливный кризис

Источник: Намтар Энзигаль / личный архив

В стране уже больше месяца сохраняется острая ситуация с топливом: дефицит горючего, резкий взлет цен на него, паника среди автомобилистов. 161.RU решил подойти к проблеме нестандартно и пообщался с участником телепередач «Битва экстрасенсов» и «Последний герой» Намтаром Энзигалем.

Известный маг дал прогноз по поводу топливного кризиса в России и рассказал, когда всё наладится.

«Тревога влияет на ситуацию»

— Почему возник дефицит бензина с точки зрения энергетики и эзотерики?

— Если смотреть на ситуацию через энергетику, бензин — это не просто топливо. Это символ движения, силы и жизненной энергии общества. Когда возникают перебои с таким ресурсом, это часто говорит о том, что в общей системе накопилось напряжение и нарушился привычный баланс.

В эзотерическом понимании топливо связано со стихией огня. Огонь — это энергия действия, движения, преобразования. Но любая энергия требует равновесия: когда поток становится нестабильным, появляются тревога, хаос и борьба за ресурс. При этом я всегда разделяю символический и материальный уровни. Энергетический дисбаланс проявляется через реальные причины: проблемы на производстве, сложности с доставкой, изменение спроса.

Запасы на АЗС раскупаются в разы быстрее, чем бензовозы успевают доставить новые партии Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

В данном случае одним из факторов стали атаки на объекты топливной инфраструктуры, из-за которых часть нефтеперерабатывающих мощностей потребовала ремонта. Даже если сам ресурс есть, превращение нефти в готовый бензин занимает время. Также большую роль сыграл человеческий фактор. Когда люди начинают бояться нехватки топлива и стараются купить больше обычного, это само усиливает давление на рынок. Возникает замкнутый круг: страх рождает ажиотаж, а ажиотаж усиливает ощущение дефицита.

Алексей Варцаба, известный как Намтар Энзигаль, родился в 1987 году в Таганроге. Правда, он утверждает, что его настоящая родина — Ниппур (современный Нуффар в Ираке). Намтар — участник 16-й «Битвы экстрасенсов» и телепроекта «Последний герой». Он позиционирует себя как «мага, некроманта, адепта стихии смерти, демонолога». В ноябре 2024 года Намтар Энзигаль прошел в ⅛ шоу «Экстрасенсы. Реванш», а позже — в ¼ финала. В шаге от полуфинала он покинул шоу «Экстрасенсы. Реванш». О личной жизни предпочитает не распространяться.

— Что этому предшествовало?

— Подобные ситуации редко возникают внезапно. Обычно сначала идет период накопления напряжения, когда система еще работает, но уже находится под нагрузкой. Если говорить образно, это похоже на сосуд, который постепенно наполняется. Внешне всё выглядит спокойно, но в какой-то момент появляется точка, где становится видно, что запас прочности уже не тот.

Если убрать эзотерику, то мы видим вполне понятные причины: изменения в поставках, рост потребления, сложности с логистикой и снижение запаса у отдельных участников рынка. Особенно это касается небольших АЗС: у них меньше возможностей быстро компенсировать перебои.

— Есть ли здесь связь с экономическими процессами?

— Конечно. Любой подобный кризис обычно возникает из сочетания нескольких факторов. Топливо проходит длинный путь: нефть нужно добыть, переработать, доставить, хранить и только потом продать человеку на заправке. Если где-то в этой цепочке возникает напряжение, оно постепенно ощущается всеми участниками.

Но есть еще один важный момент — энергия людей. Когда в обществе появляется тревога, она тоже влияет на ситуацию. Люди начинают действовать осторожнее, запасаться, покупать больше необходимого — и тем самым усиливают нагрузку.

«Кризис — это диагностика»

ФАС возбудила несколько проверок по факту картельных сговоров между реализаторами топлива Источник: читатель 161.RU

— Есть ли в этом какой-то «знак»?

— Я бы не говорил, что это какой-то мистический знак или предсказание. Скорее, это возможность увидеть слабые места. Топливо связано с движением. Когда движение нарушается, это заставляет задуматься, насколько правильно устроена система, насколько она готова к неожиданным нагрузкам. Любой кризис — это своего рода диагностика. Он показывает, где есть напряжение и что требует внимания.

— Можно ли говорить о повторении такой ситуации?

— Если причины, которые создали дисбаланс, не будут устранены, подобные ситуации могут повторяться. С энергетической точки зрения любой поток требует равновесия: сколько энергии забирается, столько должно иметь возможность восстанавливаться. Если говорить проще, нужны резервы, стабильные поставки и возможность быстро реагировать на проблемы.

— Что сейчас мешает выровнять ситуацию?

— Главная проблема сейчас не только в самом наличии топлива, а в том, насколько равномерно оно проходит по всей системе. Можно сравнить это с кровообращением: энергия есть, но, если где-то возникает затор, она не сразу доходит туда, где ее ждут. С практической точки зрения мешают восстановление после повреждений инфраструктуры, перестройка поставок и повышенный спрос. Также влияет коллективное состояние людей. Когда появляется страх, он начинает жить своей жизнью: появляются слухи, люди начинают запасаться, и напряжение усиливается.

— Что могут сделать люди?

— Самое главное — не поддаваться панике. Страх всегда создает хаос. Когда люди начинают действовать из тревоги, они сами могут усиливать проблему. Практический совет простой: не покупать больше топлива, чем необходимо, и ориентироваться на проверенную информацию.

«Пик позади»

Заправки нередко устанавливают лимиты отпуска бензина в один Источник: Александр Подопригора / 161.RU

— Когда ситуация закончится и бензин снова будет на АЗС?

— По моим ощущениям, это не выглядит как длительный кризис. Скорее, сейчас идет период восстановления нарушенного баланса. Я не думаю, что ситуация изменится в один момент. Скорее всего, всё будет происходить постепенно: сначала уменьшатся очереди, потом стабилизируется наличие топлива на отдельных заправках, затем рынок вернется к обычному ритму. Если не будет новых серьезных повреждений инфраструктуры, первые признаки улучшения могут появиться уже в ближайшие недели.