«Надеемся на лучшее, но подзатягиваем пояса»: как на Азовском море переживают туристический сезон — 2026

Основная масса туристов приезжает из ДНР, ЛНР, Ростовской области и реже — из других регионов Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Таганрог встретил середину июля — календарный разгар курортного сезона — полупустыми пляжами и тревожными сводками отельеров. Корреспондент 161.RU провел день на побережье, чтобы понять, кто и почему сегодня выбирает Азовское море, с какими проблемами столкнулись туристы и как выживает местный гостиничный бизнес.

Местные, приезжие и тишина вместо курортного шума

Центральный пляж Таганрога в будний день выглядит скорее камерным, чем курортным. Отдыхающих можно быстро пересчитать, и многие из них — местные жители, вышедшие к морю после работы или в свободный день.

Девушка, зашедшая искупаться после смены, говорит коротко.

— Я отсюда. Второй либо третий раз всего в этом году купаюсь, — делится местная жительница.

Подходим к паре, как оказалось, переехавшей в Таганрог. Они оценивают пляж сдержанно, но без негатива. Главное, что отмечают, — базовая инфраструктура присутствует, хоть и не в полном объеме:

— Нравится, что здесь есть и туалет, и какие-то точки продажи чего-то элементарного, есть где переодеться, помыться. А вот с камушками, конечно, хотелось бы немножко… как-то облагородить, — рассказала нам семья.

Многие приезжают на машинах из Луганска и Донецка Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Женщина, которая ежегодно отдыхает на пляже на протяжении двадцати лет, уверена: в этом году людей даже больше обычного, и разговоры о пустом побережье — преувеличение.

— Людей в этом году побольше намного. Вот одна семья отдыхает — четверо взрослых и два ребенка. Они здесь купили квартиру. Приезжают как к себе домой, — отметила туристка.

По ее словам, многие приезжают на машинах из Луганска и Донецка — искупались и уехали. Кто-то остается на ночлег — на пляже стоят палатки. Утром берег заполняют семьи с детьми, к обеду народ расходится, а после обеда подтягиваются местные — многие после работы.

Другая жительница Таганрога, переехавшая сюда 32 года назад, сравнивает это лето с прошлым сезоном. И добавляет неожиданно, что о Краснодарском крае даже думать не хочет.

— В этом году лучше, потому что море комфортнее, погода классная. Я довольна, не хочу ехать в этот Краснодарский край. Мне здесь нравится.

Поток «Москва — машина — Крым» сошел на нет

Опрос отдыхающих дает понять, что основная масса туристов приезжает из Донецкой и Луганской народных республик, из Ростовской области и реже — из других регионов.

Семья из Донецка выбирает Таганрог второй год подряд, главной причиной такого выбора называет ощущение безопасности.

— Обычно у нас на побережье дроны, поэтому мы сюда приехали. Здесь как-то побезопаснее купаться и отдыхать. Зоопарк, парк, для детей, спокойно и весело — отлично, — объясняет нам женщина с детьми.

Пляжи полупустые Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Другая пара — тоже из Донецка — приехала на Азовское море, потому что это ближайшее море от дома:

— Приехали, потому что поближе — четыре часа езды. До Черного далековато ехать. В разы прямо далековато, — отметили туристы.

Гостья из Воронежа оказалась в Таганроге по семейным обстоятельствам — должна была встретиться с внуками, но планы изменились. Ночью, по ее словам, было не по себе:

— Эту ночь было вообще… взрывы были слышны — видно, на границе, наверное, с Мариуполем. У нас тоже в Воронеже неспокойно, недавно попадание было в завод. Утром проснулись — слава богу, солнышко светит, мы живы, море. Всем довольны.

При этом женщина признаётся: хотелось бы Черного моря — прозрачного, голубого.

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Семья из Дзержинска (Донецкая область) живет в Таганроге почти два года, после того как приняла решение уехать подальше от зоны боевых действий. Их взгляд на море — философский:

— Это ж не море, это залив. Какой есть, мы рады и такому.

Транзитные туристы, которые раньше заполняли гостиницы на сутки-двое по пути в Крым, в этом году практически исчезли. Отельеры подтверждают: поток «Москва — машина — Крым» сошел на нет. Путь на полуостров сейчас практически закрыт, и это напрямую ударило по таганрогской заполняемости.

«Относительно недорого»

Тема цен на топливо всплывает в разговорах туристов постоянно. Для гостей из Донбасса местные цены — не шок, хотя динамика беспокоит:

— 130 рублей за литр, не очень, конечно… а раньше 70–80 рублей было. За какой-то короткий промежуток цена просто скаканула, — рассуждают приезжие.

Добираются они по-разному: кто-то на машине, кто-то на автобусе. Те, кто выбрал общественный транспорт, отмечают доступность:

— На автобусе нормально всё. Относительно недорого, дешевле, чем в Крым. Ну, сейчас туда вообще никто не въезжает — запретили вроде как для туристов, — комментирует туристка.

Азовское море сейчас цветет, поэтому вода кажется мутной и зеленой Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Отдыхающий, приехавший на электричке, доволен и транспортом, и ценами:

— Почти каждый год отдыхаем. По ценам нигде ничего не выросло, у вас всё так же спокойно и даже намного дешевле, чем у нас.

С жильем, по словам отдыхающих, ситуация тоже стабильная — те, кто снимает второй год у одних и тех же владельцев, говорят, что цены не изменились.

«Народ, такое не отмывается»

Несколько дней назад в Таганрогском заливе суда подверглись атаке БПЛА. Последствия видны на пляже в районе Богудонии: мазутные пятна плавают в воде и оседают на берегу.

Отдыхающие, побывавшие там утром, описывают увиденное без прикрас:

«Такое черное — оно размывается и не смывается. Народ, такое не отмывается».

«Мы сегодня были. Искупались в мазуте, да и сбежали. На Центральный пляж поехали».

«Народ начал разбегаться».

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

При этом часть людей продолжает купаться на Богудонии, просто обходя пятна. Корреспондент 161.RU видел это лично. Спрашиваем у них: «Мазут вот лежит, вы не боитесь? — Нет», и переступают.

Мелкие частицы мазута расходятся в воде — разгребаешь, а они за тобой шлейфом. Пока пятна не прибьет к берегу, очистить воду невозможно, говорят местные волонтеры.

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

На Центральном пляже ситуация лучше. Отдыхающие подтверждают: здесь о мазуте даже не слышали. Хотя мешки с ним там мы всё же нашли. А местные жители реагируют на происходящее спокойно:

«А чего нам нервничать? — Везде такое сейчас по всей России — возьми Питер, Москву, Омск, везде. Поэтому надо нам только держаться и всё, без паники».

«Здесь вообще классно. Единственное, что на Богудонии немножко грязно, после того как горело в порту что-то в субботу — там да, немножко есть. А здесь вообще классно. С детьми купаться отлично», — добавляет другой отдыхающий.

Отельеры: «Такого июня у нас не было никогда»

Если пляжная картина еще допускает разные трактовки, то гостиничный сектор единодушен: такого слабого сезона не было давно. Три отеля — три схожих диагноза.

В отеле «Бристоль» администратор в растерянности — заполняемость номеров в первой половине лета не внушает надежды.

— Такого июня у нас не было в принципе никогда летом, чтобы у нас было так мало гостей. 30–40% заполняемость номеров для лета — это очень плохо. Хотя бы должна быть 70–80%, — отметила сотрудница.

Отель «Бристоль» Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Штат здесь не сокращают — он и так минимальный, — но откровенно говорят: «Подзатягиваем пояса». Отель ориентирован в первую очередь на деловых людей и командировочных, семейных туристов здесь всегда было немного. Главная головная боль — зависимость от новостного фона:

— У нас, мы заметили, как прилеты — на порт или еще куда-то — сразу идут отмены броней. Потом вроде бы тишина несколько дней — приходят брони. Только какое-то событие в городе — опять отмена. То есть поток от внешних событий зависит, — рассуждает администратор.

По словам работников отелей, сейчас Азовское море уже не так манит туристов — отдых здесь стал менее привлекательным. При этом у властей были куда более амбициозные планы. В рамках программы «Стратегия устойчивого развития Приазовья до 2040 года» рассчитывают, что к этому сроку регион будет принимать не меньше 15 миллионов гостей ежегодно.

География постояльцев: Москва, Санкт-Петербург, Крым, Ставропольский край, Ростов. Но главный удар — исчезновение транзитного потока в Крым:

— Через нас ехали в прошлые годы в Крым. На сутки останавливались, на двое — опять же те, кто издалека, Москва на машинах. В этом году практически не едут, — отметила сотрудница.

Такая же ситуация и в других местах, где мы были. Например, гостиница «Белые ночи» прошлый месяц не работала вообще. Сейчас держат минимальный штат — сокращать дальше некого. На вопрос о планах и надеждах отвечают без паузы:

— Очень плохо. У нас бывает — один гость, вчера никого за сутки. И так в любое время, — отметила сотрудница.

Отель «Белые ночи» Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Выручает сауна — зимой она еще приносила какой-то доход, но летом спрос минимален. Конкуренция в городе большая, а людей — критически мало.

В отеле «Петровский Двор» управляющая рассказывает, что у некоторых коллег по городу загрузка падает до 16%. Для разгара сезона это катастрофические цифры. Основные гости сегодня — не туристы, а командировочные на местные предприятия и люди с новых территорий, которые приезжают лечиться или подыскивать жилье. Туристов выходного дня из Ростова практически нет.

— Лучше было в 2022-м, 2023-м. Вот тогда было прям очень много людей, — вспоминает женщина.

Отель «Петровский Двор» Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Отельеры говорят, что никаких мер поддержки им не предлагали — разве что рекламу сувенирной продукции. На вопрос, собираются ли закрываться, отвечают сдержанно: пока работают. Но планировать что-либо в сегодняшних условиях невозможно.

Не провал, но и не сезон

Таганрог-2026 не стал туристической катастрофой в абсолютном смысле: люди едут, пляж живет, гостиницы не закрываются. Но масштаб несопоставим с 2022–2023 годами, когда закрытие других направлений привело сюда аномальный поток отдыхающих.

Сегодняшний Таганрог — это тихая гавань для тех, кому важно море в шаговой доступности и бюджетный отдых. География гостей сузилась до Донбасса, Ростовской области и единичных путешественников из других регионов. А мазутные пятна у Богудонии отпугнули часть отдыхающих, но не остановили тех, кто настроен купаться во что бы то ни стало. Местные жители настроены философски: «Русским людям ничего не помешает отдохнуть».