Раздался грохот и пошел черный дым: склад Wildberries эвакуировали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге местные жители услышали сильный грохот и черный густой дым со стороны склада Wildberries. В пресс службе компании рассказали, что эвакуировали работников.
Само здание уцелело. Пожар начался на площади рядом с ним. Эвакуацию провели и на соседнем складе «СпортМастер». О причинах возгорания пока не сообщается.
Читатели E1.RU присылают фотографии, где видно густой черный дым. Грохот было слышно в Солнечном и даже в Арамиле.
«Был хлопок, потом повалил дым. Говорят, горят машины там», — рассказала читательница E1.RU.
В Свердловской области дважды за сутки объявили режим беспилотной опасности. Помимо СМС-сообщения, к жителям обратился губернатор Денис Паслер.
«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета», — сообщил Денис Паслер в своем канале в МАХ.
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Они необходимы для обеспечения безопасности полета воздушных судов. Проверить актуальность расписания можно с помощью онлайн-табло. Всю информацию в режиме онлайн можно увидеть по ссылке.