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Происшествия Раздался грохот и пошел черный дым: склад Wildberries эвакуировали в Екатеринбурге

Раздался грохот и пошел черный дым: склад Wildberries эвакуировали в Екатеринбурге

Всё, что известно о происшествии

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На месте начался пожар | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНа месте начался пожар | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

На месте начался пожар

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Екатеринбурге местные жители услышали сильный грохот и черный густой дым со стороны склада Wildberries. В пресс службе компании рассказали, что эвакуировали работников.

Само здание уцелело. Пожар начался на площади рядом с ним. Эвакуацию провели и на соседнем складе «СпортМастер». О причинах возгорания пока не сообщается.

Читатели E1.RU присылают фотографии, где видно густой черный дым. Грохот было слышно в Солнечном и даже в Арамиле.

«Был хлопок, потом повалил дым. Говорят, горят машины там», — рассказала читательница E1.RU.

В Свердловской области дважды за сутки объявили режим беспилотной опасности. Помимо СМС-сообщения, к жителям обратился губернатор Денис Паслер.

«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета», — сообщил Денис Паслер в своем канале в МАХ.

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Они необходимы для обеспечения безопасности полета воздушных судов. Проверить актуальность расписания можно с помощью онлайн-табло. Всю информацию в режиме онлайн можно увидеть по ссылке.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Wildberries Денис Паслер Эвакуация
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Комментарии
10
Гость
1 час
Пусть все будет хорошо!
Гость
1 час
Хорошо, что не сильно досталось и вовремя эвакуировали сотрудников
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Гость
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