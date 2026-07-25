Раздался грохот и пошел черный дым: склад Wildberries эвакуировали в Екатеринбурге

На месте начался пожар Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Екатеринбурге местные жители услышали сильный грохот и черный густой дым со стороны склада Wildberries. В пресс службе компании рассказали, что эвакуировали работников.

Само здание уцелело. Пожар начался на площади рядом с ним. Эвакуацию провели и на соседнем складе «СпортМастер». О причинах возгорания пока не сообщается.

Читатели E1.RU присылают фотографии, где видно густой черный дым. Грохот было слышно в Солнечном и даже в Арамиле.

«Был хлопок, потом повалил дым. Говорят, горят машины там», — рассказала читательница E1.RU.

В Свердловской области дважды за сутки объявили режим беспилотной опасности. Помимо СМС-сообщения, к жителям обратился губернатор Денис Паслер.

«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета», — сообщил Денис Паслер в своем канале в МАХ.