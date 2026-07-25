Екатеринбург атаковали беспилотники, начался пожар

Режим беспилотной опасности продолжает действовать (фото носит иллюстративный характер) Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Екатеринбург подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«Одна из предпринятых попыток атаки БПЛА на наш регион отражена. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на стоянке на площади 300 кв. м в Чкаловском районе Екатеринбурга», — написал Паслер в своем канале в МАХ.

Объекты экономики и инфраструктуры не пострадали. Всех людей со стоянки вывели, пострадавших нет. В регионе сохраняется опасность новых атак. На месте работают все ответственные службы, пожар локализовали, угрозы распространения нет. Сейчас ликвидируют последствия.

В Свердловской области дважды за сутки объявили режим беспилотной опасности. Помимо СМС-сообщения, к жителям обратился губернатор.

«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета», — сообщил Денис Паслер.