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Происшествия Атаки БПЛА Екатеринбург атаковали беспилотники, начался пожар

Екатеринбург атаковали беспилотники, начался пожар

Губернатор поделился подробностями об ударе

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Режим беспилотной опасности продолжает действовать (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RU Режим беспилотной опасности продолжает действовать (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Режим беспилотной опасности продолжает действовать (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Екатеринбург подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«Одна из предпринятых попыток атаки БПЛА на наш регион отражена. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на стоянке на площади 300 кв. м в Чкаловском районе Екатеринбурга», — написал Паслер в своем канале в МАХ.

Объекты экономики и инфраструктуры не пострадали. Всех людей со стоянки вывели, пострадавших нет. В регионе сохраняется опасность новых атак. На месте работают все ответственные службы, пожар локализовали, угрозы распространения нет. Сейчас ликвидируют последствия.

В Свердловской области дважды за сутки объявили режим беспилотной опасности. Помимо СМС-сообщения, к жителям обратился губернатор.

«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета», — сообщил Денис Паслер.

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Это сделано ради обеспечения безопасности полета воздушных судов. Проверить актуальность расписания можно с помощью онлайн-табло. Всю информацию в режиме онлайн рассказываем по ссылке.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Атака беспилотника Денис Паслер Пожар
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Комментарии
26
Гость
34 минуты
Что, это всё опять строго по плану?
Гость
1 час
Нам что? Опять нужно отнестись к этому с пониманием и ещё потерпеть?
Читать все комментарии
Гость
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