Екатеринбург атаковали беспилотники, начался пожар

Екатеринбург подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
«Одна из предпринятых попыток атаки БПЛА на наш регион отражена. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на стоянке на площади 300 кв. м в Чкаловском районе Екатеринбурга», — написал Паслер в своем канале в МАХ.
Объекты экономики и инфраструктуры не пострадали. Всех людей со стоянки вывели, пострадавших нет. В регионе сохраняется опасность новых атак. На месте работают все ответственные службы, пожар локализовали, угрозы распространения нет. Сейчас ликвидируют последствия.
В Свердловской области дважды за сутки объявили режим беспилотной опасности. Помимо СМС-сообщения, к жителям обратился губернатор.
«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета», — сообщил Денис Паслер.
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Это сделано ради обеспечения безопасности полета воздушных судов. Проверить актуальность расписания можно с помощью онлайн-табло. Всю информацию в режиме онлайн рассказываем по ссылке.