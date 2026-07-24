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Происшествия Дроны ударили сразу по трем складам Wildberries: что с товарами покупателей

Дроны ударили сразу по трем складам Wildberries: что с товарами покупателей

Налеты были по помещениям в Крыму, а также Санкт-Петербурге и области

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Во время удара по складу маркетплейса в Ленобласти пострадали три человека | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВо время удара по складу маркетплейса в Ленобласти пострадали три человека | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Во время удара по складу маркетплейса в Ленобласти пострадали три человека

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сразу три склада Wildberries подверглись атаке беспилотников. Удары были по помещениям в Крыму, Санкт-Петербурге и Ленобласти. Основательница маркетплейса Татьяна Ким прокомментировала ситуацию и рассказала, что с товарами.

«Сегодня была атака на наши логистические комплексы в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область) и в Симферополе. Часть площадей и товаров удалось сохранить», — написала она в своем Telegram-канале.

В настоящее время на местах происшествия работают профильные службы. Как отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, из-за попадания беспилотника в склады компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района произошел пожар, его тушат.

Во время удара по складу в Ленобласти пострадали три человека. На остальных складах пострадавших нет.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в обращении Татьяны Ким.

Она отметила, что оперативная информация о ситуации публикуется на портале продавца. Все усилия компании сейчас направлены на перераспределение товаров по складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости ее партнеров.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Склад Wildberries Беспилотник Пожар Товар Бизнес
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Комментарии
45
Гость
2 часа
Сочуствую людям работающим на складах. Кто пострадал - побыстрее восстановиться.
Гость
3 часа
Ивработы куда то подевались в большом количестве. Оптимизировали?
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Гость
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