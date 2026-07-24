От «Лучше всех!» до главной арены планеты: история 10-летней россиянки, которая станцевала с Шакирой на финале ЧМ

Есения Михеева стала звездой в 10 лет. Она единственная россиянка, которая выступила в финале чемпионата мира Источник: esenya_miss / Instagram Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) признана экстремистской организацией и запрещена на территории России

Финал чемпионата мира по футболу впервые в истории прервали на 27 минут вместо 15 ради грандиозного шоу Мадонны, BTS, Джастина Бибера и Шакиры. Но для миллионов российских зрителей главной звездой этого вечера стала 10-летняя Есения Михеева — именно она зажгла на сцене стадиона «Метлайф» вместе с колумбийской поп-дивой.

Наши коллеги из MSK1.RU пообщались с мамой девочки и рассказывают, как юная танцовщица из России пробилась на главное спортивное событие планеты и покорила мировую сцену.

Источник: Городские медиа

Стала самой юной полуфиналисткой в истории America’s Got Talent

Есения родилась в Москве в семье профессиональных хореографов — Александра и Марины Михеевых. Как только дочь встала на ноги, родители начали учить ее двигаться под музыку: ставили технику и много тренировали.

Есения Михеева на шоу талантов в США Источник: esenya_miss / Instagram Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) признана экстремистской организацией и запрещена на территории России

Перед школой семья переехала в США и буквально сразу Есения попала на шоу America’s Got Talent, где стала самой юной полуфиналисткой в истории проекта. Позже девочку пригласили в танцевальную команду клуба НБА «Атланта Хоукс». Она снимала ролики, танцевала, а родители во всём ее поддерживали. Так случилось и с конкурсом Шакиры.

Есения, как и миллионы фанатов по всему миру, записала танец под официальный гимн чемпионата — песню Dai Dai. Она станцевала в футболке сборной Бразилии, выложила ролик в соцсетях — и Шакира заметила. Певица не просто поставила лайк, а репостнула видео, связалась с девочкой и предложила сначала снять совместный клип, а затем и выступить на финале мундиаля.

Марина и Есения Михеевы сфотографировались после матча Аргентина — Испания с Томом Крузом Источник: esenya_miss / Instagram Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) признана экстремистской организацией и запрещена на территории России

Что известно про семью Есении

Родители Есении Александр и Марина родом из Черкесска и Брянска. В Москве они выступали вместе, в том числе в составе шоу-балета «Эксклюзив».

Александр Михеев (отец Есении) справа от Николая Баскова Источник: mikheev_alexander / Instagram Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) признана экстремистской организацией и запрещена на территории России

Александр основал школу Mikheev Pride, арендовал помещение в ДК «Пушкино» и приглашал детей от 6 лет заниматься танцами. Основным направлением студии стала современная хореография. Марина и Александр преподавали вместе.

В 2021 году им удалось вместе с дочкой попасть на шоу детских талантов «Лучше всех!» на Первом канале.

Семья Михеевых на шоу талантов на Первом канале Источник: mikheev_alexander / Instagram Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) признана экстремистской организацией и запрещена на территории России

Семья перебралась в США в 2022 году. В Атланте Александр Михеев объявил набор в новую танцевальную школу под тем же брендом Mikheev Pride. Еще в России в 2019 году, а затем и в США в 2024-м он привлекал к сотрудничеству местных блогеров — предлагал им ставить хореографию для роликов в TikTok, Reels* и Shorts.

Родители Есении — Марина и Александр Михеевы Источник: mikheev_alexander / Instagram Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) признана экстремистской организацией и запрещена на территории России

До переезда в США Михеевы открыли школу танцев в Москве Источник: mikheev_alexander / Instagram Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) признана экстремистской организацией и запрещена на территории России

После участия Есении в американском ТВ-шоу America’s Got Talent в 2023 году карьера Михеевых резко пошла в гору. Семья стала чаще выпускать ролики с дочерью: сейчас практически каждое видео в личных аккаунтах Марины и Александра публикуется совместно с 10-летней Есенией.

Став звездами местных телешоу, Михеевы регулярно делятся снимками со знаменитыми блогерами, а их Reels* набирают всё большую популярность. Видео с танцами под трек Шакиры лишь укрепило эти позиции — теперь контент семьи гарантированно набирает уже не тысячи, а миллионы просмотров.

Есения Михеева танцует перед выходом на поле в шоу чемпионата мира — 2026 в США Источник: esenya_miss / Instagram Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) признана экстремистской организацией и запрещена на территории России

Звездный час на чемпионате мира

Звездным часом для Есении стал момент, когда она вышла на поле вместе с Шакирой и африканской танцевальной группой Ghetto Kids под гимн Dai Dai. В конце номера Шакира обняла девочку.

Русскоязычные зрители в соцсетях не скрывали восторга: «Наша малышка!», «Смотрела финал только ради нее!», «Пока весь мир следил за матчем, мы следили за Есенией Михеевой».

Сборная России на мундиаль не попала, но наша маленькая соотечественница смогла выйти на главную арену мирового футбола и стать одним из ярких открытий турнира.

Эксклюзивный разговор с мамой Есении

Как рассказала редакции MSK1.RU Марина Михеева, вся семья невероятно благодарна Шакире за возможность поучаствовать в таком масштабном мероприятии.

«Она собрала ребят из разных уголков планеты и объединила всех в одну большую семью. Это было не просто выступление, а настоящий праздник единства, где каждый участник почувствовал себя частью чего-то огромного и особенного — поделилась она. — После этого шоу у Есении были невероятные эмоции. Это был момент, когда ее большая мечта осуществилась. Она была счастлива, взволнована и даже немного шокирована тем, что всё это происходит на самом деле. Но это был только позитивный шок — огромное чувство радости, благодарности и восторга».

Также Марина рассказала, как у Есении прошла встреча со знаменитыми актерами и певцами. Девочке удалось сфотографироваться и немного пообщаться со многими мировыми артистами.

«Есения давно мечтала встретиться с Джастином Бибером, и для нее было настоящим счастьем, что такая встреча состоялась, — заявила Марина Михеева MSK1.RU. — Он с радостью пообщался с ней и даже согласился сделать памятное фото. Для нее это был один из тех моментов, которые она будет помнить всю жизнь».

Есения Михеева с Джастином Бибером Источник: esenya_miss / Instagram Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) признана экстремистской организацией и запрещена на территории России

И с рэпером Постом Малоном Источник: esenya_miss / Instagram Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) признана экстремистской организацией и запрещена на территории России

По словам мамы Есении, ее дочь очень любит группу BTS, поэтому возможность увидеть кумиров вживую стала для девочки огромной радостью.

«Еще одним очень трогательным моментом стала встреча с Николь Шерзингер из The Pussycat Dolls. Она сама подошла к Есении, чтобы сделать селфи. Для нас это было огромной честью. Такое внимание и признание со стороны артистов мирового уровня очень много значит для маленького артиста и является большой мотивацией продолжать развиваться», — добавила мама юной танцовщицы.

Среди знаменитых участников шоу-финала чемпионата мира, с кем Есении удалось пообщаться, был и актер Том Круз. По ее словам, он с большой теплотой общался со всеми участниками и даже поговорил с Есенией, сделал с ней фотографию.

Марина и Есения Михеевы сфотографировались после матча Аргентина — Испания с Томом Крузом Источник: esenya_miss / Instagram Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) признана экстремистской организацией и запрещена на территории России

«Еще одним особенным моментом стала встреча с Крисом Мартином из Coldplay, который был одним из создателей концепции этого грандиозного шоу, — добавила Марина Михеева. — Он поддержал участников, сделал фото с Есенией и пожелал ей удачи перед выступлением. Для нас было очень ценно почувствовать эту атмосферу — не только масштаб мирового события, но и настоящую заботу, поддержку и любовь со стороны артистов и всей команды».

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.