Лето-2026: турфирмы закрываются тысячами, а россиянам уже не до отдыха

Россияне всё чаще выбирают Вьетнам и Китай Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

За полгода в стране прекратили работу 2,7 тысячи организаций, основной вид деятельности которых связан с туризмом. Это в полтора раза больше, чем год назад. Рынок пока не рухнул, но из него уже начали уходить те, кто не смог выдержать несколько лет постоянных ударов. Для клиента это выглядит просто: путевка стала дорогой. Для туркомпании всё сложнее: каждая продажа приносит меньше денег, а расходы продолжают расти, рассказывают MSK1.RU специалисты отрасли.

Виновата иранская война

Елизавета Тимошенко, PR-специалист группы «Русский Экспресс», считает, что именно ближневосточное направление стало одним из главных факторов снижения продаж.

«Причина — ближневосточный кризис и, как следствие, сокращение объема бронирования на таком востребованном у россиян направлении, как ОАЭ», — говорит Тимошенко.

Еще год назад Арабские Эмираты занимали первое место в структуре продаж компании. Их доля составляла 28,3%. К концу июня показатель снизился до 15,1%. При этом спрос не исчез полностью. Он просто ушел в другие страны. По данным «Русского Экспресса», интерес к Вьетнаму вырос на 130%, к Грузии — на 119%, к Китаю — на 55%. Китай даже вытеснил внутренний туризм из первой тройки самых популярных направлений.

Внутренний туризм уже не спасает

Даже внутренний туризм оказался не таким надежным спасением для российских турфирм. Казалось, что, если зарубежные направления становятся сложнее и дороже, россияне массово переключатся на российские курорты. Но этого не произошло.

По данным Travelata.ru, количество забронированных пакетных туров по России в первом полугодии снизилось на 31% год к году. В «Слетать.ру» оценивают падение примерно в 22%.

Плюс еще проблемы с инфраструктурой, закрытия аэропортов и другие сложности с перевозками.

Руководитель отдела продаж туроператора Premium World Мария Шавнева считает, что происходящее на рынке — результат накопившихся проблем. По ее словам, с 2020 года отрасль работает в условиях постоянной нестабильности.

«Сначала коронавирус, ограничения на популярных зарубежных направлениях, затем ситуация на Ближнем Востоке, проблемы с логистикой внутри России и регулярные изменения в авиасообщении. Всё это напрямую отражается на продажах», — объясняет эксперт.

По словам Шавневой, сейчас выигрывают компании, которые умеют быстро перестраиваться, работать с новыми маршрутами и предлагать клиенту не стандартную путевку, а более сложный продукт.

Честному бизнесу становится всё тяжелее конкурировать

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко говорит, что проблема становится серьезной:

«Серый рынок увеличивается на фоне роста фискальной и регуляторной нагрузки на легальный бизнес, а также роста конкуренции с агрегаторами, стоимости услуг (в первую очередь перевозок) и накопленных издержек в отрасли, вызванных нестабильной ситуацией как в России, так и за рубежом (постоянно приходится менять направления, делать выбор в пользу удаленных). Именно поэтому в фокусе работы нашего комитета Госдумы находились и, я уверена, будут находиться вопросы легализации сектора и выстраивания баланса интересов на рынке», — отмечает Костенко.

По словам депутата, мало принять законы, нужно заставить их работать. Сегодня же в регионах из-за низкого контроля существует ситуация, когда компаниям, работающим официально, становится невозможно конкурировать с нелегалами (экскурсоводами, проводниками, перевозчиками).

Бизнес просит не новых правил, а возможности работать

Представители отрасли отдельно говорят о растущей административной нагрузке. Один из примеров — система электронной путевки. Изначально ее создавали для повышения прозрачности рынка и защиты туристов. Но бизнес считает, что часть требований превратилась в дополнительную бюрократическую нагрузку.

«Электронная путевка требует огромного количество людей, заполнения каких-то данных, которые никому не нужны и никто ими не пользуется. И, насколько я понимаю, многие их не заполняют. Но при этом нагрузка на туроператоров существует. Аналогичная ситуация с системой Фонда персональной ответственности туроператоров (ФПО): копят средства на случай банкротства только добросовестные участники, разве это не парадокс? А на самом деле просто выводят деньги из оборота. Безусловно, система страхования для туристов должна быть. Это наше серьезное завоевание, но система должна быть гибкой. Сейчас правительство просто разрешило не пополнять этот фонд. А что будет при банкротстве компаний?» — рассуждает Наталья Костенко.

«Почему бы не разрешить использовать проценты с этих накоплений на цели компенсации убытков туркомпаний из- за различных форс-мажоров (например, задержек рейсов из-за „ковров“)?» — заключает депутат.

В общем, россияне еще могут позволить себе отдых. Но туристическому бизнесу придется доказать, что он сможет этот отдых организовать.