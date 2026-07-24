Делают временный мост и объездную дорогу: как идет строительство третьего моста в Ярославле. Фото

В Ярославле идет возведение третьего моста через Волгу Источник: правительство Ярославской области

На правом берегу Волги, где находится стройплощадка третьего моста через Волгу начали монтаж ригелей. Это несущие конструкции, которые соединяют стойки опор между собой и примут на себя вес всего пролетного строения.

О ходе работ 23 июля рассказал губернатор региона Михаил Евраев.

По информации властей, на первой опоре ригель уже забетонирован. На второй монтируют вспомогательные конструкции, необходимые для его устройства, на третьей продолжается армирование, на пятой разрабатывают котлован, на шестой срубают головы буронабивных свай, на одиннадцатой устраивают опалубку для возведения стойки.

Работы ведутся сразу на нескольких направлениях Источник: правительство Ярославской области

«Работы ведутся сразу на нескольких направлениях, что позволяет сохранять хороший темп строительства. Следующий важный этап — строительство опор непосредственно в русле Волги», — отметил Михаил Евраев.

На правом берегу также стартовало возведение временного моста, который обеспечит доступ к месту устройства первой русловой опоры.

Появится временный мост для доступа к месту устройства опоры в русле реки Источник: правительство Ярославской области

Кроме того, началось строительство объездной дороги протяженностью около 300 метров, по которой поедет транспорт во время реконструкции участка Тормозного шоссе.

На левом берегу Волги расчистили территорию от кустарника и начали завозить плиты.

Также около стройплощадки обустраивают объездну дорогу для транспорта Источник: правительство Ярославской области

Напомним, строительство третьего моста через Волгу в Ярославле идет в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке Президента России Владимира Путина.

Протяженность моста составит более трех километров (часть непосредственно над Волгой — свыше 800 метров). Он свяжет Фрунзенский и Заволжский районы Ярославля и разгрузит исторический центр города от транзитного транспорта. Завершить строительство планируется до конца 2030 года.