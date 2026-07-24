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Происшествия Эксклюзив «Ксюша только вышла из комы». Раненых мать и дочь эвакуировали в Москву после атаки БПЛА — они обе работали на складе Wildberries

«Ксюша только вышла из комы». Раненых мать и дочь эвакуировали в Москву после атаки БПЛА — они обе работали на складе Wildberries

Выяснили, в каком состоянии они находятся

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Рассказываем, в каком состоянии находятся мать и дочь, пострадавшие при атаке БПЛА на склад Wildberries в Котовске | Источник: личная страница героини публикацииРассказываем, в каком состоянии находятся мать и дочь, пострадавшие при атаке БПЛА на склад Wildberries в Котовске | Источник: личная страница героини публикации

Рассказываем, в каком состоянии находятся мать и дочь, пострадавшие при атаке БПЛА на склад Wildberries в Котовске

Источник:

личная страница героини публикации

40-летнюю жительницу Тамбовской области Марину и ее 18-летнюю дочь Ксюшу, которые были ранены при атаке БПЛА на складе в Котовске, доставили в НИИ Склифосовского в Москве.

Как сообщил MSK1.RU муж и отец пострадавших Александр, за жизни его близких продолжают бороться врачи, никаких прогнозов медики пока не дают: «И осколки, и поражающие элементы были — всё подряд врачи вынимали по готовности. Там и внутренние органы повреждены. Как я понял, их по одной вертолетами санавиации перевезли в Москву. Потом я приехал и навестил их. Супруга Марина с самого начала была в сознании, а дочка Ксюша только вышла из комы».

В социальных сетях жители Тамбовской области организовали сбор пострадавшим. К посту прикрепили фотографию с выпиской из электронной медицинской карты: согласно ей, Марина находится в сознании и самостоятельно дышит, а Ксения всё еще на ИВЛ и под седацией.

Седация — это медицинская процедура, при которой человек вводится в состояние поверхностного сна с помощью лекарств, при этом сохраняется сознание и контакт с врачом.

Совсем недавно Ксюша окончила школу и устроилась работать в Wildberries | Источник: личная страница героини публикацииСовсем недавно Ксюша окончила школу и устроилась работать в Wildberries | Источник: личная страница героини публикации

Совсем недавно Ксюша окончила школу и устроилась работать в Wildberries

Источник:

личная страница героини публикации

Как рассказал глава семейства, на складе в Wildberries его жена и дочь работали уже «приличное время»: сначала туда устроилась Марина, а потом и Ксюша. В этом году девушка окончила 11-й класс, в июне вся семья праздновала ее выпускной.

«Что происходило в момент атаки, я не знаю. Сами они ничего пока не рассказывают: до сих пор под сильными обезболивающими препаратами. После того, что произошло, мне звонили их коллеги, предлагали помощь. Что касается выплат, то я слышал, что они полагаются пострадавшим, но пока со мной никто из руководства на связь не выходил», — рассказал MSK1.RU Александр.

Ранее глава Wildberries Татьяна Ким заявила, что семьи погибших получат от компании по 2 миллиона рублей, а пострадавшие и находящиеся в тяжелом состоянии в больницах — по 1 миллиону. В компании MSK1.RU заявили, что уже начали переводить деньги.

«Мы находимся на постоянной связи с пострадавшими и их родственниками. Мы продолжаем работу по помощи со сбором необходимых документов. Компания выполняет все ранее взятые на себя обязательства и производит соответствующие выплаты, о которых ранее сообщала глава компании», — заявили MSK1.RU в пресс-службе Wildberries.

У склада Wildberries в Котовске появился мемориал памяти погибшим во время прилета БПЛА | Источник: Подслушано Wildberries / Vk.comУ склада Wildberries в Котовске появился мемориал памяти погибшим во время прилета БПЛА | Источник: Подслушано Wildberries / Vk.com

У склада Wildberries в Котовске появился мемориал памяти погибшим во время прилета БПЛА

Источник:

Подслушано Wildberries / Vk.com

Всего в результате атаки на Котовск пострадали 25 человек, еще 7 погибли. Следователи возбудили уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ). По данным губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, атаковавшие склад БПЛА были начинены поражающими элементами. 23 июля логистический центр возобновил работу. Товары, которые находились на нем, вернулись в продажу.

В тот же день, 18 июля, дроны атаковали и склад в подмосковной Электростали — он был вторым по величине в стране, его площадь составляла 250 тысяч квадратных метров. После прилета там вспыхнул мощный пожар, который потушили лишь спустя три дня. Как сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев, пострадали как минимум 24 сотрудника компании. По данным MSK1.RU, один человек погиб.

Утром 22 июля стало известно о налете БПЛА на склады в Краснодаре и Невинномысске. Сотрудников обоих логистических центров эвакуировали. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, медицинская помощь потребовалась 10 работникам склада: шестерым госпитализация не потребовалась, в больницах оказались четверо. Впоследствии стало известно о гибели одной из пострадавших. Ранее мы показывали, что творилось во время ЧП в Краснодарском крае.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил о пяти пострадавших в результате атаки на склад. В Невинномысске в зоне возгорания объявляли режим ЧС локального уровня. Как и в прошлый раз, следователи возбудили уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ).

«Наш приоритет — люди. Благодарю команду, наших героев, которые провели оперативную эвакуацию. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления, мы обязательно окажем всю необходимую помощь», — сообщила Татьяна Ким.

Главные заявления главы Wildberries об атаках мы собирали в отдельной публикации. Также мы рассказывали, вернутся ли россияне в торговые центры после атак на Wildberries. Почитайте также, когда компания возобновит ночную работу на складах.

ПО ТЕМЕ
Елена ХалматоваЕлена Халматова
Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
Массовая атака БПЛА Котовск Лечение Кома
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Комментарии
20
Гость
2 часа
Скорейшго восстановления маме и дочке🙏🏻
Гость
3 часа
Как же противно под такими новостями читать комментарии пропитанные своей желчью. Люди угомонитесь! Здоровья всем пострадавшим и сил их семьям!
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