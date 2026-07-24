Искореженная машина на боку: опубликованы кадры жесткого ДТП в Ярославле

В Ярославле утром 24 июля в Заволжском районе произошло жесткое ДТП. На кадрах, которые выложили в соцсетях очевидцы, видно лежащую на боку у отбойника легковую машину с помятым кузовом.
«ДТП на „пьяной дороге“ в сторону Юбилейного моста», — пояснили в соцсетях.
В полиции рассказали, что сообщение об этой аварии поступило в ГИБДД в 6:55.
«В районе улицы Луговой столкнулись „Лада“ и „ГАЗ“. В больницу доставлен водитель „Лады“», — проинформировали в УМВД России по Ярославской области.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Ярославле 22 июля произошло ДТП на улице Большой Норской в Дзержинском районе. По информации полиции, столкнулись мотоциклист и велосипедистка. Авария произошла около 19:30. На кадрах с места происшествия было видно, что женщина лежала на дороге, а байкер сидел. Оказалось, что пострадали оба. 32-летнему мотоциклисту было назначено амбулаторное лечение, 63-летнюю велосипедистку госпитализировали.
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