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Происшествия Искореженная машина на боку: опубликованы кадры жесткого ДТП в Ярославле

Искореженная машина на боку: опубликованы кадры жесткого ДТП в Ярославле

Сообщается о пострадавшем

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В Ярославле утром 24 июля поизошло ДТП в Заволжском районе | Источник: Ярославль Очевидец / Max.ruВ Ярославле утром 24 июля поизошло ДТП в Заволжском районе | Источник: Ярославль Очевидец / Max.ru

В Ярославле утром 24 июля поизошло ДТП в Заволжском районе

Источник:

Ярославль Очевидец / Max.ru

В Ярославле утром 24 июля в Заволжском районе произошло жесткое ДТП. На кадрах, которые выложили в соцсетях очевидцы, видно лежащую на боку у отбойника легковую машину с помятым кузовом.

«ДТП на „пьяной дороге“ в сторону Юбилейного моста», — пояснили в соцсетях.

Машина оказалась на боку у отбойника | Источник: читатель 76.RUМашина оказалась на боку у отбойника | Источник: читатель 76.RU

Машина оказалась на боку у отбойника

Источник:

читатель 76.RU

В полиции рассказали, что сообщение об этой аварии поступило в ГИБДД в 6:55.

«В районе улицы Луговой столкнулись „Лада“ и „ГАЗ“. В больницу доставлен водитель „Лады“», — проинформировали в УМВД России по Ярославской области.

Видео с места происшествия

Источник:

Жесть Ярославль / Max.ru

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Ярославле 22 июля произошло ДТП на улице Большой Норской в Дзержинском районе. По информации полиции, столкнулись мотоциклист и велосипедистка. Авария произошла около 19:30. На кадрах с места происшествия было видно, что женщина лежала на дороге, а байкер сидел. Оказалось, что пострадали оба. 32-летнему мотоциклисту было назначено амбулаторное лечение, 63-летнюю велосипедистку госпитализировали.

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