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Город Удалось не с первого раза: бойцу СВО из Ярославской области пришлось судиться за выплаты по ранению

Удалось не с первого раза: бойцу СВО из Ярославской области пришлось судиться за выплаты по ранению

К делу подключалась прокуратура

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Участник СВО из Ярославской области добился выплат за ранения | Источник: правительство Ярославской областиУчастник СВО из Ярославской области добился выплат за ранения | Источник: правительство Ярославской области

Участник СВО из Ярославской области добился выплат за ранения

Источник:

правительство Ярославской области

Участнику СВО из Тутаева Ярославской области пришлось судиться за выплату после полученного им ранения. Изначально власти отказывали ему в материальной помощи. Причиной указывали тот факт, что мужчина был направлен в зону специальной военной операции не с территории Ярославской области.

«Он обжаловал отказ в назначении меры социальной поддержки в судебном порядке, однако Тутаевский городской суд отказал в удовлетворении исковых требований», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Представитель прокуратуры на заседании по рассмотрению апелляционной жалобы утверждал, что выводы суда первой инстанции противоречат обстоятельствам дела.

«Заключение истцом контракта на прохождение военной службы в другом регионе вызвано объективными причинами, связанными с задачами специальной военной операции. На момент заключения контракта и в настоящее время истец проживает на территории Ярославской области, в связи с чем имеет право на получение единовременной региональной материальной выплаты», — рассказали в ведомстве.

Ярославский областной суд принял доводы прокуратуры и отменил решение Тутаевского городского суда. В пользу военного взыскали единовременную материальную выплату — 800 тысяч рублей.

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Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Выплата Ранение Участник СВО Суд Прокуратура
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Комментарии
33
Гость
1 час
Ну вот, а кто-то говорит, что власть бездушная!!
Гость
1 час
Прокуратура Ярославля молодцы, не побоялись отменить решение суда
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Гость
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