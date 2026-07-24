Удалось не с первого раза: бойцу СВО из Ярославской области пришлось судиться за выплаты по ранению

Участник СВО из Ярославской области добился выплат за ранения Источник: правительство Ярославской области

Участнику СВО из Тутаева Ярославской области пришлось судиться за выплату после полученного им ранения. Изначально власти отказывали ему в материальной помощи. Причиной указывали тот факт, что мужчина был направлен в зону специальной военной операции не с территории Ярославской области.

«Он обжаловал отказ в назначении меры социальной поддержки в судебном порядке, однако Тутаевский городской суд отказал в удовлетворении исковых требований», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Представитель прокуратуры на заседании по рассмотрению апелляционной жалобы утверждал, что выводы суда первой инстанции противоречат обстоятельствам дела.

«Заключение истцом контракта на прохождение военной службы в другом регионе вызвано объективными причинами, связанными с задачами специальной военной операции. На момент заключения контракта и в настоящее время истец проживает на территории Ярославской области, в связи с чем имеет право на получение единовременной региональной материальной выплаты», — рассказали в ведомстве.