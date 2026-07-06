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Развлечения Обзор Да что она себе позволяет! Валерия похвасталась фигурой в бикини — бомбические фото

Да что она себе позволяет! Валерия похвасталась фигурой в бикини — бомбические фото

Снимки 58-летней певицы всколыхнули Сеть

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Валерия может удивить не только своей улыбкой | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВалерия может удивить не только своей улыбкой | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Валерия может удивить не только своей улыбкой

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сезон отпусков в самом разгаре, и он не обходит стороной и российских звезд. Народная артистка Валерия устроила себе короткую передышку в Арабских Эмиратах, о чем поделилась в своем блоге. Вместе с новостью она опубликовала несколько горячих фотографий с пляжа, которые заставили половину шоу-бизнеса прильнуть к экранам телефона и начать строчить комментарии.

Певица опубликовала серию кадров в стильном черном бикини и поразила идеальной фигурой, о которой многие мечтают. В Дубае сейчас +37 градусов, но звезду это только радует.

Валерия публикует фотографии в купальнике редко, но метко | Источник: valeriya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Валерия публикует фотографии в купальнике редко, но метко | Источник: valeriya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Валерия публикует фотографии в купальнике редко, но метко

Источник:

valeriya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Не так жарко, как ожидали. Просто кайф. Несколько дней передышки — это счастье, — делится впечатлениями артистка в своих соцсетях.

На дубайском пляже никому не удается затмить Валерию. Все остаются в тени | Источник: valeriya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)На дубайском пляже никому не удается затмить Валерию. Все остаются в тени | Источник: valeriya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На дубайском пляже никому не удается затмить Валерию. Все остаются в тени

Источник:

valeriya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Под снимками сотни восторженных комментарев от звезд, которые не могут налюбоваться на Валерию.

— С ума сойти, какая шикарная форма!!! Вау! — в восхищении Клава Кока.

— Какая роскошная фигура! — отметил Прохор Шаляпин.

— Восторг! — написала Наталья Подольская.

— Можно больше такого вдохновляющего контента? — просила Регина Тодоренко.

Если не успели рассмотреть ноги, фото в полный рост тоже имеется | Источник: valeriya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Если не успели рассмотреть ноги, фото в полный рост тоже имеется | Источник: valeriya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Если не успели рассмотреть ноги, фото в полный рост тоже имеется

Источник:

valeriya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Также певицу успели закидать огонечками Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Инна Маликова и Денис Клявер.

Некоторые поклонники певицы списывают такую внешность на генетику или фотошоп, но сама Валерия заявляет: волшебных таблеток не существует. Ее вес практически не меняется с 18 лет. Она стабильно держит его на 55 килограммах благодаря железной дисциплине.

Валерия придерживается дробного рациона. Она ест 5–6 раз в день и никогда не смешивает белки с углеводами за один прием пищи. Из ее меню давно вычеркнуты жареное, копченое, сахар, мучное и алкоголь.

— Ем, сколько душе хочется, просто не забываю, что если на завтрак у меня был жирный творог, то жирный стейк на ужин уже не вариант, — поясняет Валерия свой подход в интервью «Дорожному радио».

Без спорта также не обошлось. Валерия тренируется каждый день и даже во время изнурительных гастролей не дает себе поблажек. Певица разминается в спортзале при гостинице или устраивает небольшие физминутки прямо в самолете.

Свой вес певица контролирует регулярно и встает на весы дважды в день на протяжении многих лет.

— Я понимаю, что есть условности: выпил чуть больше воды, съел чуть больше овощей — и можно на весах прибавить, но тем не менее это меня очень дисциплинирует. Если весы показывают больше, я не расстраиваюсь, а просто делаю выводы и на следующий день сокращаю углеводы и добавляю белка, — делилась певица.

Кроме того, звезда увлекается йогой, которую освоила самостоятельно по видеокурсам, и не пренебрегает домашним уходом, например делает маски из обычной сметаны и протирает лицо льдом с ромашкой. Результат, как говорится, налицо — и на фото из Дубая.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Валерия Лето Отпуск Фото Купальник
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Комментарии
4
Гость
14 минут
откуда у нее такие длинные ноги? (фото), ну не может 59 летняя женщина выглядеть 20-летней.... ну никак
Гость
35 минут
Все патриоты отдыхают за границей
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Гость
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