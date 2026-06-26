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Происшествия 64-летний ярославец погиб в пожаре: что случилось в многоэтажке

64-летний ярославец погиб в пожаре: что случилось в многоэтажке

СК организует проверку

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Пожар в Ярославле на улице Труфанова, 20 | Источник: МЧС Ярославской области / maxПожар в Ярославле на улице Труфанова, 20 | Источник: МЧС Ярославской области / max

Пожар в Ярославле на улице Труфанова, 20

Источник:

МЧС Ярославской области / max

Во время пожара в многоквартирном доме в Ярославле погиб мужчина. Квартира во втором корпусе на улице Труфанова, 20 загорелась 25 июня. В 10:56 в региональном МЧС узнали о пожаре, на место отправились девять спасателей и четыре спецмашины.

Побороть огонь получилось быстро — пожар ликвидировали в 11:31. Но спасти жильца вспыхнувшей квартиры не удалось — 64-летний ярославец погиб, вероятно, задохнувшись.

Огонь повредил все 32 квадратных метра квартиры. Виновником пожара предварительно называют непотушенную сигарету.

Спасатели показали, как выглядело место происшествия | Источник: МЧС Ярославской области / maxСпасатели показали, как выглядело место происшествия | Источник: МЧС Ярославской области / max

Спасатели показали, как выглядело место происшествия

Источник:

МЧС Ярославской области / max

От комнаты практически ничего не осталось | Источник: МЧС Ярославской области / maxОт комнаты практически ничего не осталось | Источник: МЧС Ярославской области / max

От комнаты практически ничего не осталось

Источник:

МЧС Ярославской области / max

«Дознаватели МЧС России предварительно установили, что пожар мог произойти из-за тлеющего табачного изделия. Проводится проверка», — рассказали в МЧС Ярославской области.

Видимо, дверь была барьером между комнатой и подкрадывающемся пламенем | Источник: МЧС Ярославской области / maxВидимо, дверь была барьером между комнатой и подкрадывающемся пламенем | Источник: МЧС Ярославской области / max

Видимо, дверь была барьером между комнатой и подкрадывающемся пламенем

Источник:

МЧС Ярославской области / max

На ЧП отреагировали в СУ СК России по Ярославской области. В следственном отделе по Дзержинского району организуют доследственную проверку.

«Следователями осуществляются проверочные мероприятия, назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

В потолке образовались дыры | Источник: МЧС Ярославской области / maxВ потолке образовались дыры | Источник: МЧС Ярославской области / max

В потолке образовались дыры

Источник:

МЧС Ярославской области / max

Ранее в пожаре из-за зарядного устройства 19 июня погиб 78-летний ярославец. По факту его смерти региональный Следственный комитет также проводит проверку.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Пожар МЧС Погибший Непотушенная сигарета
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