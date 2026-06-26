64-летний ярославец погиб в пожаре: что случилось в многоэтажке

Во время пожара в многоквартирном доме в Ярославле погиб мужчина. Квартира во втором корпусе на улице Труфанова, 20 загорелась 25 июня. В 10:56 в региональном МЧС узнали о пожаре, на место отправились девять спасателей и четыре спецмашины.
Побороть огонь получилось быстро — пожар ликвидировали в 11:31. Но спасти жильца вспыхнувшей квартиры не удалось — 64-летний ярославец погиб, вероятно, задохнувшись.
Огонь повредил все 32 квадратных метра квартиры. Виновником пожара предварительно называют непотушенную сигарету.
«Дознаватели МЧС России предварительно установили, что пожар мог произойти из-за тлеющего табачного изделия. Проводится проверка», — рассказали в МЧС Ярославской области.
На ЧП отреагировали в СУ СК России по Ярославской области. В следственном отделе по Дзержинского району организуют доследственную проверку.
«Следователями осуществляются проверочные мероприятия, назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.
Ранее в пожаре из-за зарядного устройства 19 июня погиб 78-летний ярославец. По факту его смерти региональный Следственный комитет также проводит проверку.