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Происшествия Самолет врезался в высотку в Китае — есть погибшие и раненые

Самолет врезался в высотку в Китае — есть погибшие и раненые

Людей срочно эвакуировали из здания

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Здание является самым высоким небоскребом Пекина | Источник: John Basham / XЗдание является самым высоким небоскребом Пекина | Источник: John Basham / X

Здание является самым высоким небоскребом Пекина

Источник:

John Basham / X

Легкомоторный самолет врезался в высотку в Китае. Один человек погиб, более 10 получили травмы. Об этом сообщает администрация столичного района Чаоян.

«Одномоторный двухместный легкий спортивный самолет столкнулся с высотным зданием во время полета вблизи восточной третьей кольцевой дороги в Чаояне в Пекине», — говорится в заявлении.

Как уточнили власти, на борту самолета был один пилот, он погиб. 13 человек, которые находились в здании, получили ранения. Им оказывают медицинскую помощь.

Источник:

John Basham / X

В результате столкновения разбились стекла с двух сторон здания, фюзеляж самолета разрушился, а обломки разлетелись по улице. От здания поднимались клубы густого дыма, людей срочно эвакуировали.

Потерпевший крушение самолет — B-12PP, эксплуатируемый компанией Dongshi Shuangyue (Beijing) General Aviation Co. Он вылетел из аэропорта Шифоси в 17:30 и в 17:40 должен был вернуться, однако отклонился от курса. Связь с ним оборвалась в районе Пятой кольцевой автодороги.

Небоскреб расположен недалеко от Чжуннаньхая, комплекса, в котором находятся офисы высшего политического руководства Китая. Это здание высотой 528 метров на данный момент является самым высоким небоскребом Пекина. Башня, известная как Чайна-Цзунь, построена в форме древнего бронзового сосуда для вина цзунь.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Самолет Высотка Китай Авиакатастрофа
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Комментарии
1
Гость
14 минут
теперь там запретят самолёты ради спокойствия партии?
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Гость
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