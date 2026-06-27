Самолет врезался в высотку в Китае — есть погибшие и раненые

Здание является самым высоким небоскребом Пекина Источник: John Basham / X

Легкомоторный самолет врезался в высотку в Китае. Один человек погиб, более 10 получили травмы. Об этом сообщает администрация столичного района Чаоян.

«Одномоторный двухместный легкий спортивный самолет столкнулся с высотным зданием во время полета вблизи восточной третьей кольцевой дороги в Чаояне в Пекине», — говорится в заявлении.

Как уточнили власти, на борту самолета был один пилот, он погиб. 13 человек, которые находились в здании, получили ранения. Им оказывают медицинскую помощь.

Источник: John Basham / X

В результате столкновения разбились стекла с двух сторон здания, фюзеляж самолета разрушился, а обломки разлетелись по улице. От здания поднимались клубы густого дыма, людей срочно эвакуировали.

Потерпевший крушение самолет — B-12PP, эксплуатируемый компанией Dongshi Shuangyue (Beijing) General Aviation Co. Он вылетел из аэропорта Шифоси в 17:30 и в 17:40 должен был вернуться, однако отклонился от курса. Связь с ним оборвалась в районе Пятой кольцевой автодороги.