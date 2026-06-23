В Ярославской области возбудили уголовное дело после провокационной выходки у Вечного огня — видео

В Ярославской области возбудили уголовное дело об осквернении мемориального сооружения. Поводом стал инцидент в поселке Борисоглебский, где две женщины встали спиной к Вечному огню и, наклонившись, совершали действия, которые на видео выглядят как попытка высушить одежду таким способом. В этот момент рядом находилась еще одна женщина.
«Предварительно установлено, что в ночное время 19 июня 2026 года три местных жительницы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около памятника-мемориала погибшим воинам, расположенного в поселке Борисоглебский Ярославской области, своими действиями совершили осквернение мемориального сооружения», — сообщили в СУ СК по Ярославской области.
Подозреваемые задержаны. Следователи сообщили, что намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для нарушительниц.
По п. «а», «б» ч. 2ст. 243.4 УК РФ (осквернение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны, совершенное группой лиц) обвиняемым может грозить штраф до 5 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы сроком до пяти лет.