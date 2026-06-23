В Ярославской области возбудили уголовное дело после провокационной выходки у Вечного огня — видео

В регионе разгорелся скандал из-за «сушки» у Вечного огня Источник: Подслушано без цензуры п. Борисоглебский Яр.обл. / Vk.com

В Ярославской области возбудили уголовное дело об осквернении мемориального сооружения. Поводом стал инцидент в поселке Борисоглебский, где две женщины встали спиной к Вечному огню и, наклонившись, совершали действия, которые на видео выглядят как попытка высушить одежду таким способом. В этот момент рядом находилась еще одна женщина.

«Предварительно установлено, что в ночное время 19 июня 2026 года три местных жительницы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около памятника-мемориала погибшим воинам, расположенного в поселке Борисоглебский Ярославской области, своими действиями совершили осквернение мемориального сооружения», — сообщили в СУ СК по Ярославской области.

Подозреваемые задержаны. Следователи сообщили, что намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для нарушительниц.

Очевидцы записали все происходящее на видео Источник: Подслушано без цензуры п. Борисоглебский Яр.обл. / Vk.com