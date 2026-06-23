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Происшествия Задрали ягодицы: жительницы Ярославской области устроили провокационную «сушку» у Вечного огня — видео

Задрали ягодицы: жительницы Ярославской области устроили провокационную «сушку» у Вечного огня — видео

Поступок возмутил соцсети

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В Ярославской области разгорелся скандал из-за «сушки» у Вечного огня | Источник: Подслушано без цензуры п. Борисоглебский Яр.обл. / Vk.comВ Ярославской области разгорелся скандал из-за «сушки» у Вечного огня | Источник: Подслушано без цензуры п. Борисоглебский Яр.обл. / Vk.com

В Ярославской области разгорелся скандал из-за «сушки» у Вечного огня

Источник:

Подслушано без цензуры п. Борисоглебский Яр.обл. / Vk.com

Жители поселка Борисоглебский Ярославской области негодуют из-за видео, появившегося в социальных сетях несколько дней назад. На записи две женщины, нагнувшись, стоят задом к местному мемориалу «Вечный огонь». И протирают ягодицы, словно пытаясь просушить таким образом одежду прямо на себе. Людей такой поступок возмутил.

«Компетентным органам, просьба разобраться! Вечный огонь, посёлок Борисоглебский, зумеры… По-моему это серьёзная статья. Они еще по пути к огню хотели содрать с доски фотографии погибших участников СВО!» — написал подписчик группы «Подслушано без цензуры п. Борисоглебский Яр.обл.» во «Вконтакте».

Поступок женщин возмутил местных жителей

Источник:

Подслушано без цензуры п. Борисоглебский Яр.обл. / Vk.com

В комментариях поднялся шквал возмущений из-за поступка дам. Также там написали, что одной из них около 30 лет и у нее трое детей.

Теперь участниц ролика ждут проблемы с законом. Они уже побывали в полиции.

«Участники инцидента установлены, доставлены в отдел полиции. Проводится проверка, в результате которой будет принято решение», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Возраст женщин пока не уточняется.

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