«Пострадавшего госпитализировали»: в центре Ярославля завязалась драка

Драка в центре Ярославля Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В центре Ярославля 22 июня завязалась драка. Как сообщили очевидцы в соцсетях, все произошло на улице Первомайская около 20:15.

В посте tg-канале «Жесть Ярославль» очевидцы рассказывают, что в конфликте участвовали нетрезвый мужчина и молодые ребята. Первому, судя по фото в соцсетях, досталось.

«Живой. На место прибыли полиция и скорая помощь. Пострадавшего госпитализировали», — подписал автор публикации.

Мужчина лежал прямо посреди дороги Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В каком состоянии пострадавший — остается загадкой. В региональном Минздраве комментировать ситуацию отказались.

Зато к обсуждению ситуации подключились другие ярославцы. В комментариях промелькнула одна из версий произошедшего со слов очевидца.

«Там, короче, этот мужик приставал к молодым пацанам, а потом подошел к какой-то девушке, и ударил её по лицу, и телефон её кинул, и сразу его начали бить и пинать мальчики», — поделилась Алиса.

В пресс-службе УМВД по Ярославской области сообщили 76.RU, что начали проверку.

«В полицию Кировского района Ярославля поступил ряд сообщений о нанесении телесных повреждений неизвестными лицами. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также всех участников инцидента», — рассказала в полиции.