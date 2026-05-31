НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

 750мм 52%
Подробнее
2 Пробки
USD 71,02
EUR 82,64
Массовая драка в центре города
В Ярославле заметили известного актера
Где россияне отдыхают в 2026 году?
Ярославские топонимы и их значения
Как отметить свадьбу в Ярославле
Как прошел День города в Ярославле
Надвигается гроза
Малыша искусала собака — подробности
Пять лет назад не стало Яна Левина
Происшествия «Хватит!»: в центре Ярославля толпа избила молодых людей. Видео

«Хватит!»: в центре Ярославля толпа избила молодых людей. Видео

Кадры жесткой драки разлетелись по соцсетям

752
Массовая драка на улице Кирова в Ярославле | Источник: Жесть Ярославль / MaxМассовая драка на улице Кирова в Ярославле | Источник: Жесть Ярославль / Max

Массовая драка на улице Кирова в Ярославле

Источник:

Жесть Ярославль / Max

В центре Ярославля толпа избила двух молодых людей. Драка случилась ночью 31 мая. Как уточнили очевидцы, всё произошло примерно в три часа ночи на улице Кирова.

Видео с потасовкой быстро разлетелось по соцсетям. Водитель машины, припаркованной рядом, записал разборки из салона.

На кадрах видно, как на дороге лежат два человека, пытаясь защититься от ударов. Толпа избивает их прямо ногами — один напрыгивает сверху, другие пинают. В ход идут и кулаки.

«Хватит!» — слышны крики на видеозаписи, опубликованной в Max-канале «Жесть Ярославль».

По факту драки организуют проверку

Источник:

«Жесть Ярославль» / Max

Как рассказали 76.RU в УМВД России по Ярославской области, правоохранительные органы днем 31 мая изучали материалы, прикрепленные к публикации. После в ведомстве дополнили, что по делу организуют проверку.

«По факту инцидента на улице Кирова сотрудниками ОМВД России по Кировскому городскому району инициировано проведение проверки», — сообщили 76.RU в областном УМВД.

Ранее в центре Ярославля толпа избила девушку-подростка. По информации 76.RU, инцидент произошел еще в середине апреля, но видео стали публиковать в местных пабликах лишь 10 мая. В управлении МВД по Ярославской области тогда рассказали, что все личности драки установлены, из-за случившегося проводится проверка.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Драка Толпа Избиение УМВД
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
53 минуты
там постоянно кого-то месят.
Гость
35 минут
Пишите а кто это был и с той и другой стороны и причины будут понятны сразу
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Один воздушный шарик на весь класс». Выпускница ковидного 2020 года — о том, почему завидует тем, кто сейчас оканчивает школу
Назифа Нурмухаметова
Мнение
Плакала только один день. Откровения студентки о ЕГЭ
Дарья Харламова
Мнение
«Кому он посвящает эти песни?»: почему группа «Комната культуры» так популярна — за ответом мы пошли на концерт
Сабина Сафронова
Мнение
Детективная история без привычной чернухи: чем покоряет новый российский сериал «Когда горит огонь»
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Ничего не отвалилось»: автолюбитель год отъездил на китайском авто из салона — плюсы и минусы
Анатолий Кузнецов
Рекомендуем