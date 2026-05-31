«Хватит!»: в центре Ярославля толпа избила молодых людей. Видео

Массовая драка на улице Кирова в Ярославле Источник: Жесть Ярославль / Max

В центре Ярославля толпа избила двух молодых людей. Драка случилась ночью 31 мая. Как уточнили очевидцы, всё произошло примерно в три часа ночи на улице Кирова.

Видео с потасовкой быстро разлетелось по соцсетям. Водитель машины, припаркованной рядом, записал разборки из салона.

На кадрах видно, как на дороге лежат два человека, пытаясь защититься от ударов. Толпа избивает их прямо ногами — один напрыгивает сверху, другие пинают. В ход идут и кулаки.

«Хватит!» — слышны крики на видеозаписи, опубликованной в Max-канале «Жесть Ярославль».

По факту драки организуют проверку Источник: «Жесть Ярославль» / Max

Как рассказали 76.RU в УМВД России по Ярославской области, правоохранительные органы днем 31 мая изучали материалы, прикрепленные к публикации. После в ведомстве дополнили, что по делу организуют проверку.

«По факту инцидента на улице Кирова сотрудниками ОМВД России по Кировскому городскому району инициировано проведение проверки», — сообщили 76.RU в областном УМВД.