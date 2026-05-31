«Хватит!»: в центре Ярославля толпа избила молодых людей. Видео

В центре Ярославля толпа избила двух молодых людей. Драка случилась ночью 31 мая. Как уточнили очевидцы, всё произошло примерно в три часа ночи на улице Кирова.
Видео с потасовкой быстро разлетелось по соцсетям. Водитель машины, припаркованной рядом, записал разборки из салона.
На кадрах видно, как на дороге лежат два человека, пытаясь защититься от ударов. Толпа избивает их прямо ногами — один напрыгивает сверху, другие пинают. В ход идут и кулаки.
«Хватит!» — слышны крики на видеозаписи, опубликованной в Max-канале «Жесть Ярославль».
Как рассказали 76.RU в УМВД России по Ярославской области, правоохранительные органы днем 31 мая изучали материалы, прикрепленные к публикации. После в ведомстве дополнили, что по делу организуют проверку.
«По факту инцидента на улице Кирова сотрудниками ОМВД России по Кировскому городскому району инициировано проведение проверки», — сообщили 76.RU в областном УМВД.
Ранее в центре Ярославля толпа избила девушку-подростка. По информации 76.RU, инцидент произошел еще в середине апреля, но видео стали публиковать в местных пабликах лишь 10 мая. В управлении МВД по Ярославской области тогда рассказали, что все личности драки установлены, из-за случившегося проводится проверка.