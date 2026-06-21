«Рейсы не выполняются»: в Ярославле на Волге произошло ЧП с теплоходом — видео

В Ярославле произошло ЧП с теплоходом. 21 июля при выходе из затона в Заволжском районе у судна «Восход-2», курсирующего между столицей Золотого кольца и Рыбинском, повредился винт.
Гребной винт — это устройство с лопастями в кормовой части судна, которое приводит теплоход в движение. При вращении винт отталкивает воду назад, создавая тягу вперед. Повреждение винта может снизить управляемость судна или полностью остановить его движение.
Как сообщили 76.RU в региональном правительстве, на борту пассажиров не было, корпус судна не повредился.
«В настоящий момент техническими службами компании „Водоход“ осуществляется ремонт неисправности судна (замена винта). До момента восстановления судна рейсы по маршруту „Ярославль — Рыбинск“ временно не выполняются. Информация о возобновлении работы маршрута будет сообщена дополнительно», — уточнили в правительстве Ярославской области.
ООО «Водолет» было образовано в августе 2019 года в Нижнем Новгороде. В учредителях компании указано акционерное общество «Корпорация развития Нижегородской области» (владеет 99%) и Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (владеет 1%). Генеральный директор фирмы — Никита Итальянцев. В 2025 году выручка компании составила 76 миллионов рублей, а чистая прибыль после всех расходов — 10,4 миллиона.