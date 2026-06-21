«Рейсы не выполняются»: в Ярославле на Волге произошло ЧП с теплоходом — видео

На Волге сломался теплоход Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

В Ярославле произошло ЧП с теплоходом. 21 июля при выходе из затона в Заволжском районе у судна «Восход-2», курсирующего между столицей Золотого кольца и Рыбинском, повредился винт.

Гребной винт — это устройство с лопастями в кормовой части судна, которое приводит теплоход в движение. При вращении винт отталкивает воду назад, создавая тягу вперед. Повреждение винта может снизить управляемость судна или полностью остановить его движение.

Как сообщили 76.RU в региональном правительстве, на борту пассажиров не было, корпус судна не повредился.

«В настоящий момент техническими службами компании „Водоход“ осуществляется ремонт неисправности судна (замена винта). До момента восстановления судна рейсы по маршруту „Ярославль — Рыбинск“ временно не выполняются. Информация о возобновлении работы маршрута будет сообщена дополнительно», — уточнили в правительстве Ярославской области.

Кадры с места ЧП Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram