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Происшествия «Рейсы не выполняются»: в Ярославле на Волге произошло ЧП с теплоходом — видео

«Рейсы не выполняются»: в Ярославле на Волге произошло ЧП с теплоходом — видео

Публикуем кадры с места событий

458
На Волге сломался теплоход | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramНа Волге сломался теплоход | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

На Волге сломался теплоход

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

В Ярославле произошло ЧП с теплоходом. 21 июля при выходе из затона в Заволжском районе у судна «Восход-2», курсирующего между столицей Золотого кольца и Рыбинском, повредился винт.

Гребной винт — это устройство с лопастями в кормовой части судна, которое приводит теплоход в движение. При вращении винт отталкивает воду назад, создавая тягу вперед. Повреждение винта может снизить управляемость судна или полностью остановить его движение.

Как сообщили 76.RU в региональном правительстве, на борту пассажиров не было, корпус судна не повредился.

«В настоящий момент техническими службами компании „Водоход“ осуществляется ремонт неисправности судна (замена винта). До момента восстановления судна рейсы по маршруту „Ярославль — Рыбинск“ временно не выполняются. Информация о возобновлении работы маршрута будет сообщена дополнительно», — уточнили в правительстве Ярославской области.

Кадры с места ЧП

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

ООО «Водолет» было образовано в августе 2019 года в Нижнем Новгороде. В учредителях компании указано акционерное общество «Корпорация развития Нижегородской области» (владеет 99%) и Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (владеет 1%). Генеральный директор фирмы — Никита Итальянцев. В 2025 году выручка компании составила 76 миллионов рублей, а чистая прибыль после всех расходов — 10,4 миллиона.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
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Комментарии
1
Гость
20 минут
Уважаемые 76.ru, компания "Водоход Ярославль" и компания "Водолет" - две разные компании. На фото скоростной Восход компании "Водоход Ярославль", у компании "Водолет" оранжевые Метеоры 2023 года выпуска, они тоже ходят в Ярославль, но из Нижнего Новгорода, а не по маршруту Ярославль - Рыбинск. То есть, вы пишите про судно Восход компании "Водоход Ярославль" и на фото их же судно, а информационная справка у вас про совсем другую нижегородскую компанию "Водолет".
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