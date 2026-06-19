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В Ярославской области потушили горевшую после атаки БПЛА топливную базу. Как это было

Коротко о том, что известно о ЧП

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В Рыбинске потушили пожар на хранилище топлива | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUВ Рыбинске потушили пожар на хранилище топлива | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

В Рыбинске потушили пожар на хранилище топлива

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

В Рыбинске Ярославской области завершили тушение хранилища топлива, которое горело с 14 июня. Информацию об этом подтвердил источник 76.RU. По словам очевидцев, следов пожара не было уже 17 июня.

Напомним, крупный пожар на топливной базе в Копаево начался утром в воскресенье, 14 июня. Над микрорайоном мгновенно поднялся столб черного дыма. Одну из дорог перекрыли для тушения.

«Возгорание произошло после вражеской атаки БПЛА. Привлечены все необходимые силы и средства», — комментировал причины губернатор Михаил Евраев.

По словам главы Рыбинска Дмитрия Рудакова, были задействованы все силы регионального управления МЧС России. Кроме того, подключали специалистов министерства лесного хозяйства и природопользования и Роспотребнадзора для контроля за состоянием воздуха, почвы и воды.

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В то же воскресное утро в Рыбинском, Мышкинском, Некоузском и Брейтовском округах прошел черный дождь. Осадки растеклись пленкой на речках, впадающих в Рыбинское водохранилище, и остались на огородах в деревнях и СНТ. Губернатор Михаил Евраев позже объяснил черный цвет наличием сажи в осадках.

«По данным специалистов, эти остатки — обычная сажа, и она неопасна для растений и сельского хозяйства», — комментировал губернатор.

Жители этих населенных пунктов сообщали о проблеме

Источник:

Yandex / Map

Однако финальные результаты лабораторных исследований того, что попало на землю вместе с черным дождем, будут представлены в понедельник, 22 июня. Еще больше подробностей — в нашем сюжете.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Пожар Хранилище Топливо Рыбинск
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Комментарии
1
Гость
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Давайте лучше о том как Запад гниёт и мёрзнет
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