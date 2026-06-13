Умер до приезда врачей: в Ярославской области сбили пешехода

Вечером 12 июня в Ярославской области случилось смертельное ДТП. Около 17:35 в Борисоглебском районе сбили пешехода. Авария произошла на 23 километре автодороги Борисоглебский — Зачатье.

Об инциденте сообщили в отделении Госавтоинспекции «Борисоглебское». По предварительной информации, 66-летний водитель «ГАЗ» наехал на 42-летнего пешехода. К сожалению, для второго участника ДТП авария оказалась смертельной.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

В отделении Госавтоинспекции также предупредили, что, передвигаясь в ненаселенном пункте, необходимо соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

По статье 264 УК РФ, водителя, сбившего насмерть пешехода, могут лишить свободы на срок до пяти лет. При наличии отягчающих обстоятельств срок может увеличиться до 12 лет.

Стоит учитывать, что наказание зависит от конкретных обстоятельств происшествия, тяжести последствий и доказательств, которые будут собраны в ходе расследования