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Происшествия Умер до приезда врачей: в Ярославской области сбили пешехода

Умер до приезда врачей: в Ярославской области сбили пешехода

Подробности смертельного ДТП

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В Борисоглебском районе насмерть сбили пешехода | Источник: Отделение Госавтоинспекции «Борисоглебское» / vk.comВ Борисоглебском районе насмерть сбили пешехода | Источник: Отделение Госавтоинспекции «Борисоглебское» / vk.com

В Борисоглебском районе насмерть сбили пешехода

Источник:

Отделение Госавтоинспекции «Борисоглебское» / vk.com

Вечером 12 июня в Ярославской области случилось смертельное ДТП. Около 17:35 в Борисоглебском районе сбили пешехода. Авария произошла на 23 километре автодороги Борисоглебский — Зачатье.

Об инциденте сообщили в отделении Госавтоинспекции «Борисоглебское». По предварительной информации, 66-летний водитель «ГАЗ» наехал на 42-летнего пешехода. К сожалению, для второго участника ДТП авария оказалась смертельной.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

В отделении Госавтоинспекции также предупредили, что, передвигаясь в ненаселенном пункте, необходимо соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

По статье 264 УК РФ, водителя, сбившего насмерть пешехода, могут лишить свободы на срок до пяти лет. При наличии отягчающих обстоятельств срок может увеличиться до 12 лет.

Стоит учитывать, что наказание зависит от конкретных обстоятельств происшествия, тяжести последствий и доказательств, которые будут собраны в ходе расследования

Напомним, 11 июня в Даниловском округе также произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 79-летний водитель «Рено Логан» не справился с управлением и выехал на встречку. Там иномарка столкнулась со «Шкодой Октавией», за рулем которой был 39-летний мужчина. Водитель «Рено Логан» скончался в больнице.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
ДТП Госавтоинспекция Пешеход
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Комментарии
9
Гость
1 час
Пешеход! Будь бдителен на дороге! Береги себя! Жизнь одна!
Гость
1 час
Водитель рено погиб в больнице? это как его там добили,или скорой переехали?
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Гость
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