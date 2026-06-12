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Происшествия Не смог выжить: на трассе М-8 в Ярославской области столкнулись две иномарки

Не смог выжить: на трассе М-8 в Ярославской области столкнулись две иномарки

Публикуем подробности от Госавтоинспекции

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В Ярославской области произошло смертельное ДТП | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / vk.com, Ярославль Очевидец / MaxВ Ярославской области произошло смертельное ДТП | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / vk.com, Ярославль Очевидец / Max

В Ярославской области произошло смертельное ДТП

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / vk.com, Ярославль Очевидец / Max

В Ярославской области произошло смертельное ДТП. Аварию зарегистрировали 11 июня около 15:00 на 326-м километре трассы М-8 в районе деревни Кузьмино Даниловского округа.

По предварительной информации, 79-летний мужчина на «Рено Логане», двигаясь в сторону Данилова, выехал на обочину, а затем не справился с управлением и попал на встречку. Там иномарка столкнулась со «Шкодой Октавией», за рулем которой был 39-летний мужчина.

«В результате ДТП водитель автомобиля „Рено Логан“ и 76-летняя пассажирка были доставлены в медицинское учреждение, где впоследствии водитель скончался от полученных травм», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

Помимо водителя, в «Шкоде Октавии» находились 41-летний и 20-летний мужчины. Все трое с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее 7 июня в Ярославской области произошло крупное ДТП. Автобус с туристами перевернулся на дороге в Угличском округе. По последним данным ярославского Минздрава, из 33 человек, находившихся в салоне, за помощью к медикам обратился 31 пострадавший. Туристы возвращались с экскурсии по Угличу в Москву. Подробнее об аварии мы рассказывали в нашем сюжете.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
ДТП Авария Иномарка Погибший Госавтоинспекция
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Комментарии
2
Гость
50 минут
79 лет...
Гость
34 минуты
Я конечно всё понимаю, но в 79 лет за руль, это слишком!
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Гость
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