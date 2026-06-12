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Происшествия Новая жертва леса: на Камчатке потерялся доброволец, который искал пропавшего охотника

Новая жертва леса: на Камчатке потерялся доброволец, который искал пропавшего охотника

На поиски волонтера направили вертолет

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Мужчина потерялся 9 июня | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUМужчина потерялся 9 июня | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Мужчина потерялся 9 июня

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

На Камчатке пропал волонтер, который участвовал в поисках пропавшего охотника. Спасатели и полиция начали поиски добровольца. Об этом рассказал министр ЧС региона Сергей Лебедев на странице во «ВКонтакте».

Как уточнил глава ведомства, волонтеры 9 июня своими силами отправились искать охотника, который исчез еще в 2025 году. Разделившись, группы ушли в разные стороны, после чего один из ее членов потерялся. По предварительной информации, у него нет компаса, средств связи и навигации.

«Запланирован вылет вертолета Ми-8 ХАСЦ МЧС России. На борту спасатели, сотрудники полиции, а также волонтеры. Будем искать», — говорится в сообщении.

Пропавший волонтер участвовал в поисках 72-летнего охотника Виктора Баркавтова. Мужчина ушел из села Эссо в сентябре 2025 года и бесследно исчез. В январе активную фазу поисков прекратили, поскольку результатов они не принесли. В мае разыскные мероприятия возобновили. Теперь добровольцы ищут и своего коллегу.

Отметим, что это уже не первый случай пропажи людей на Камчатке. Ранее в регионе во время похода исчезла туристическая группа из семи человек. Их поисками занимались спасатели и волонтеры. В итоге тургруппу нашли, однако среди них выжили не все.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Волонтер Поиск МЧС Полиция
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