Новая жертва леса: на Камчатке потерялся доброволец, который искал пропавшего охотника

Мужчина потерялся 9 июня Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

На Камчатке пропал волонтер, который участвовал в поисках пропавшего охотника. Спасатели и полиция начали поиски добровольца. Об этом рассказал министр ЧС региона Сергей Лебедев на странице во «ВКонтакте».

Как уточнил глава ведомства, волонтеры 9 июня своими силами отправились искать охотника, который исчез еще в 2025 году. Разделившись, группы ушли в разные стороны, после чего один из ее членов потерялся. По предварительной информации, у него нет компаса, средств связи и навигации.

«Запланирован вылет вертолета Ми-8 ХАСЦ МЧС России. На борту спасатели, сотрудники полиции, а также волонтеры. Будем искать», — говорится в сообщении.

Пропавший волонтер участвовал в поисках 72-летнего охотника Виктора Баркавтова. Мужчина ушел из села Эссо в сентябре 2025 года и бесследно исчез. В январе активную фазу поисков прекратили, поскольку результатов они не принесли. В мае разыскные мероприятия возобновили. Теперь добровольцы ищут и своего коллегу.