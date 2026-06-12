Улицы превратились в реки, а по дорогам плывут машины: популярный курорт затопило на юге страны

Машины оказались под водой Источник: dokmama_morozenko / Telegram

Сегодня в Краснодаре сильно испортилась погода. В городе прошел залповый ливень с градом, была гроза. Но непогодой всё не закончилось и это принесло жителям и гостям города немало проблем. Вода попала в подземные переходы, также встало движение трамваев на двух участках, а машины и вовсе плывут по дорогам. Собрали всё, что известно к этому часу.

По информации жителей, вся проезжая часть в городе сейчас в воде. Также подтопления есть в центре, на улицах Одесской, 1 мая и других.

«Я просто плыву. Я „в восторге“», — поделилась жительница города.

Улица Красная Источник: tipichkras / Telegram

В центре встало движение трамваев. Транспорт остановился на пересечении улиц Садовой и Кузнечной в направлении Северной. Из-за скопления воды на путях движения нет на пересечении Коммунаров и Чапаева.

Машины утопают на дорогах Источник: krasnodarkray1 / Telegram

Вода поднимается наверх Источник: krasnodarkray1 / Telegram

Улица Одесская Источник: tipichkras / Telegram

В парке «Краснодар» местами воды по колено. Также затопило улицу Восточно-Кругликовскую — вода там доходит бортов машин, сообщают наши коллеги из 93.RU.

кадры 76476489/

После ливня вода проникла даже в подземные переходы.

Вода в подземном переходе Источник: kub_mash / Telegram

Град Источник: ЧП Краснодара и края / T.me

Обстановка в центре города Источник: Краснодар и край / Telegram

Штормовое предупреждение в Краснодарском крае действует как минимум до конца пятницы. Об этом сообщили в Гидрометцентре.