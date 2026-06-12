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Происшествия Улицы превратились в реки, а по дорогам плывут машины: популярный курорт затопило на юге страны

Улицы превратились в реки, а по дорогам плывут машины: популярный курорт затопило на юге страны

Рассказываем, что происходит

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Машины оказались под водой | Источник: dokmama_morozenko / TelegramМашины оказались под водой | Источник: dokmama_morozenko / Telegram

Машины оказались под водой

Источник:

dokmama_morozenko / Telegram

Сегодня в Краснодаре сильно испортилась погода. В городе прошел залповый ливень с градом, была гроза. Но непогодой всё не закончилось и это принесло жителям и гостям города немало проблем. Вода попала в подземные переходы, также встало движение трамваев на двух участках, а машины и вовсе плывут по дорогам. Собрали всё, что известно к этому часу.

По информации жителей, вся проезжая часть в городе сейчас в воде. Также подтопления есть в центре, на улицах Одесской, 1 мая и других.

«Я просто плыву. Я „в восторге“», — поделилась жительница города.

Улица Красная

Источник:

tipichkras / Telegram

В центре встало движение трамваев. Транспорт остановился на пересечении улиц Садовой и Кузнечной в направлении Северной. Из-за скопления воды на путях движения нет на пересечении Коммунаров и Чапаева.

Машины утопают на дорогах

Источник:

krasnodarkray1 / Telegram

Вода поднимается наверх

Источник:

krasnodarkray1 / Telegram

Улица Одесская

Источник:

tipichkras / Telegram

В парке «Краснодар» местами воды по колено. Также затопило улицу Восточно-Кругликовскую — вода там доходит бортов машин, сообщают наши коллеги из 93.RU.

кадры 76476489/

После ливня вода проникла даже в подземные переходы.

Вода в подземном переходе

Источник:

kub_mash / Telegram

Град

Источник:

ЧП Краснодара и края / T.me

Обстановка в центре города

Источник:

Краснодар и край / Telegram

Штормовое предупреждение в Краснодарском крае действует как минимум до конца пятницы. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

В субботу, 13 июня, воздух прогреется до 28 градусов тепла днем и до 18 градусов тепла ночью. С утра местами возможен туман, но вероятность кратковременных дождей сохраняется.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Погода Потоп Краснодар Ливень
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Комментарии
1
Гость
6 минут
С каких это пор Краснодвр стал курортом? Это огромный город - миллионник.
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Гость
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