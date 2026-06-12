Сотни дронов ударили по регионам в День России: погибли люди. Главное о массовых налетах

Больше всего ударов было по Брянской области и Татарстану (фото носит иллюстративный характер) Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В ночь на 12 июня, День России, по регионам с новой силой били дроны. Во время атаки погибли и пострадали люди. Всё, что известно о массовых налетах, рассказываем в этом материале.

Больше всего ударов было по Брянской области. Там за ночь сбили 58 беспилотников, сообщает пресс-служба правительства региона.

К сожалению, не обошлось без жертв. В Суземском районе погибли два человека, четыре жителя пострадали. Раненых госпитализировали и оказали им медицинскую помощь.

«Искренние соболезнования родным погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Семьям окажем необходимую поддержку и материальную помощь», — написал в своем Telegram-канале глава региона Егор Ковальчук.

Массированная атака была в Татарстане. Один из беспилотников попал в жилой дом, три человека пострадали. Жителей дома эвакуировали. Для них готовят пункт временного размещения на базе ближайшего лагеря.

Также атаке подверглись предприятия. Сейчас они оперативно устраняют последствия. Производственные процессы не остановлены, передает глава региона Рустам Минниханов.

Неспокойной была ночь и в Воронежской области. Атакам подверглись два городских округа и два района региона. В небе над муниципалитетами ПВО уничтожила в общей сложности шесть беспилотников.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — сообщил губернатор Александр Гусев.

Налеты на Калужскую область продолжались с вечера 11 июня. Дроны уничтожили над территориями Думиничского, Жиздринского, Людиновского, Ульяновского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.

«На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — сообщил в своем Telegram-канале Владислав Шапша.

Сирены выли в Самарской области и Тольятти. В регионе вводили режим «Ковер». Воздушное пространство было закрыто. В 05:18 представители Росавиации подтвердили, что аэропорт Курумоч временно не принимает и не отправляет самолеты.

Дроны летели и на Москву. По информации мэра города Сергея Собянина, за ночь уничтожили семь беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.