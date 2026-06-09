Элитные виза из спальни: Россиянка притворялась женой посла в Таиланде и наживалась на соотечественниках

В итоге женщину задержали на границе Источник: Павел Пешков / NGS.RU

Россиянка притворялась женой посла в Таиланде и наживалась на соотечественниках, обещая им оформление многократных долгосрочных виз на пять лет. Однако вместо этого туристы получали обычную туристическую визу на три месяца.

«Мой муж работает в Посольстве в Бангкоке. Зачем вам ДТВ-виза, я вам сделаю элит! Это посредники накручивают 650 тысяч батов, я вам устрою за 50 тысяч», — говорится в группе «Паттайя от А до Я» в Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Также женщина утверждала, что может оформить водительские права, российский загранпаспорт и даже гражданство Румынии. При этом клиентов не смущало, что все документы россиянка делала, сидя в своей спальне. По словам злоумышленницы, в ее квартире у нее якобы находился сейф со всеми бумагами.

«Брала деньги и документы, а потом месяцами кормила завтраками. Народ терпеливо ждал развязки. Но не получал ничего, кроме просрочки визы», — уточнили в группе.

Помимо этого, двое россиян оказались в тюрьме Таиланда по вине мошенницы. Туристы заплатили женщине, чтобы оформить визы, однако, так и не дождавшись документов, потребовали вернуть деньги. Тогда женщина написала заявление в местную полицию и обвинила их в воровстве.

Однако действия женщины не остались безнаказанными. Когда она пыталась улететь в Россию, ее задержали в аэропорту. Оказалось, что у псевдо-жены российского посла давно просрочена виза. К тому же несколько пострадавших от ее действий подали иски в суд. Уточняется, что женщина будет ожидать приговора в тюрьме или депортационном центре.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию после новостей о задержании в Таиланде женщины, выдававшей себя за жену посла РФ. Она призвала россиян быть бдительными.