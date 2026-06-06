«Поджог неустановленным лицом»: появились подробности крупного пожара в Ярославле

Появились подробности крупного пожара в Ярославле 5 июня. Пламя охватило деревянные сарайки на улице Залесской, 2, к. 2 в Заволжском районе.
В областном МЧС узнали о возгорании в 22:00. На место выехали четыре спецмашины, позже пришлось отправить еще две.
В результате, по информации МЧС, на месте происшествия сгорели 16 хозяйственных построек и часть лесного массива. Общая площадь, затронутая пожаром, — 600 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.
«Дознаватели предварительно установили, что пожар произошел из-за занесения открытого источника огня (поджог) неустановленным лицом. Проводится проверка по факту произошедшего», — сообщили в министерстве.
В МЧС напомнили, что за порчу или уничтожение чужого имущества предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
Ранее пожары в Рыбинском округе забрали жизни двух женщин. Возгорания случились 22 мая в поселке Кстово и в деревне Селишки. Частные дома, где проживали пострадавшие, также уничтожил огонь.