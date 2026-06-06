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Происшествия «Поджог неустановленным лицом»: появились подробности крупного пожара в Ярославле

«Поджог неустановленным лицом»: появились подробности крупного пожара в Ярославле

Клубы черного дыма напугали жителей города 5 июня

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Появились подробности крупного пожара в Ярославле | Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram, МЧС России по Ярославской области / MaxПоявились подробности крупного пожара в Ярославле | Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram, МЧС России по Ярославской области / Max

Появились подробности крупного пожара в Ярославле

Источник:

Подслушано в Ярославле / Telegram, МЧС России по Ярославской области / Max

Появились подробности крупного пожара в Ярославле 5 июня. Пламя охватило деревянные сарайки на улице Залесской, 2, к. 2 в Заволжском районе.

В областном МЧС узнали о возгорании в 22:00. На место выехали четыре спецмашины, позже пришлось отправить еще две.

На месте работала команда из 21 спасателя

Источник:

Подслушано Ярославль / Max

Пламя охватило не только постройки, но и лес

Источник:

Подслушано Ярославль / Max

В результате, по информации МЧС, на месте происшествия сгорели 16 хозяйственных построек и часть лесного массива. Общая площадь, затронутая пожаром, — 600 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

«Дознаватели предварительно установили, что пожар произошел из-за занесения открытого источника огня (поджог) неустановленным лицом. Проводится проверка по факту произошедшего», — сообщили в министерстве.

На месте пожара остались одни руины | Источник: МЧС России по Ярославской области / MaxНа месте пожара остались одни руины | Источник: МЧС России по Ярославской области / Max
Всего сгорело 16 сараек | Источник: МЧС России по Ярославской области / MaxВсего сгорело 16 сараек | Источник: МЧС России по Ярославской области / Max
Кроме обгорелых досок, вряд ли что-то найдется | Источник: МЧС России по Ярославской области / MaxКроме обгорелых досок, вряд ли что-то найдется | Источник: МЧС России по Ярославской области / Max

В МЧС напомнили, что за порчу или уничтожение чужого имущества предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Ранее пожары в Рыбинском округе забрали жизни двух женщин. Возгорания случились 22 мая в поселке Кстово и в деревне Селишки. Частные дома, где проживали пострадавшие, также уничтожил огонь.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Пожар Подробности Поджог МЧС России
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Комментарии
4
Гость
54 минуты
Кто-то таким образом освобождает себе территорию под производство или жилую застройку. Достаточно просто понаблюдать, что будет на этом пепелище в ближайшие 5-10 лет.
Гость
1 час
Сейчас в России всё везде горит, дальше больше похоже будет.
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Гость
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