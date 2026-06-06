«Поджог неустановленным лицом»: появились подробности крупного пожара в Ярославле

Появились подробности крупного пожара в Ярославле Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram, МЧС России по Ярославской области / Max

Появились подробности крупного пожара в Ярославле 5 июня. Пламя охватило деревянные сарайки на улице Залесской, 2, к. 2 в Заволжском районе.

В областном МЧС узнали о возгорании в 22:00. На место выехали четыре спецмашины, позже пришлось отправить еще две.

На месте работала команда из 21 спасателя Источник: Подслушано Ярославль / Max

Пламя охватило не только постройки, но и лес Источник: Подслушано Ярославль / Max

В результате, по информации МЧС, на месте происшествия сгорели 16 хозяйственных построек и часть лесного массива. Общая площадь, затронутая пожаром, — 600 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

«Дознаватели предварительно установили, что пожар произошел из-за занесения открытого источника огня (поджог) неустановленным лицом. Проводится проверка по факту произошедшего», — сообщили в министерстве.

В МЧС напомнили, что за порчу или уничтожение чужого имущества предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.