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Происшествия Над Ярославлем поднялся черный дым: что известно о сильном пожаре

Над Ярославлем поднялся черный дым: что известно о сильном пожаре

Огонь вспыхнул в Заволжском районе

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Пожар в Ярославле в Заволжском районе | Источник: Подслушано в Ярославле / TelegramПожар в Ярославле в Заволжском районе | Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram

Пожар в Ярославле в Заволжском районе

Источник:

Подслушано в Ярославле / Telegram

В Заволжском районе Ярославля вечером 5 июня рядом с ЖК «Адмирал» вспыхнул сильный пожар. Очевидцы опубликовали фотографии с пламенем в соцсетях.

На кадрах видно, как по небу растянулся черный дым. Жители сообщают, что его видно даже с Суздальского района.

«Средний поселок. Горит что-то около Заволжского агрокомбината. Очень сильное пламя», — подписали авторы фото в tg-канале «Жесть Ярославль».

«Сарайки (гаражи) деревянные и немного леса, пожарным спасибо», — рассказали о возгорании в tg-канале «Подслушано в Ярославле».

Черный дым поднялся над городом | Источник: Подслушано в Ярославле / TelegramЧерный дым поднялся над городом | Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram
Пожар виден во всех районах Ярославля | Источник: Подслушано в Ярославле / TelegramПожар виден во всех районах Ярославля | Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram
Пламя высоко поднялось | Источник: Подслушано в Ярославле / TelegramПламя высоко поднялось | Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram
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Горят хозяйственные постройки | Источник: Подслушано в Ярославле / TelegramГорят хозяйственные постройки | Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram

Некоторые ярославцы оказались вблизи огня. Они также опубликовали видео в соцсетях. Судя по кадрам, огонь прорывается между деревьев. Под лай собак на месте работают спасатели.

«За Волгой горят сарайки сейчас», — подписано в tg-канале «Подслушано в Ярославле» к видео.

Видео с места возгорания

Источник:

Подслушано в Ярославле / Telegram

В областном МЧС узнали о возгорании в 22:00. Как сообщили в ведомстве, загорелись хозяйственные постройки на улице Залесская, 2к2. На место выехали четыре спецмашины.

«Информация уточняется», — дополнили в МЧС.

Ранее пожары в Рыбинском округе забрали жизни двух женщин. Возгорания случились 22 мая в поселке Кстово и в деревне Селишки. Частные дома, где проживали пострадавшие, также уничтожил огонь.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
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