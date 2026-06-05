Номер Усольцева продолжает работать — обнаружена подозрительная деталь в истории исчезновения семьи

Никакой информации о семье нет с конца сентября 2025 года Источник: Ирина Усольцева / ВК

Зафиксированы странные сигналы с мобильного телефона Сергея Усольцева. Спустя почти девять месяцев после пропажи предпринимателя и его семьи номер оказался доступен. Об этом рассказал знакомый исчезнувших в красноярской тайге, исследователь Валентин Дегтерев.

Сначала вызов был принят, но на другом конце никто не ответил, рассказал Дегтерев корреспонденту aif.ru. Позже Дегтереву перезвонили с другого телефона, но было молчание. Еще спустя некоторое время входящие вызовы на номер предпринимателя проходить перестали.

Сам номер до сих пор актуален: он значится в действующих государственных контрактах и привязан к странице бизнесмена во «ВКонтакте». При этом СМС-сообщения на него успешно отправляются и доходят до получателя, значит кто-то регулярно оплачивает услуги связи, предположил Дегтерев. Он добавил, что это указывает на две версии: либо Усольцев жив, либо кто-то пользуется его симкой.

Также Дегтерев отметил: раньше дозвониться по номеру Усольцева не удавалось. Абонент был недоступен.

Сергей Усольцев, его жена и дочь исчезли без вести в конце сентября 2025 года во время поездки в тайгу недалеко от поселка Кутурчин в Красноярском крае. Их автомобиль нашли в том месте, где они оставили его перед походом. Одна из гипотез — семью заманили в ловушку преступники и расправились с ней. Следствие по-прежнему официально рассматривает версию несчастного случая.

4 июня правоохранители возобновили поиски: в районе установлен блокпост, ограничивающий доступ посторонних. В поисках участвуют около 80 человек, включая следователей, спасателей, сотрудников Госохотнадзора и волонтеров отряда «ЛизаАлерт».