Влетел в дорожный знак: в Ярославской области насмерть разбился мотоциклист

В Ярославской области в ДТП погиб мотоциклист Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославской области ночью 4 июня произошло смертельное ДТП. На дороге «Сергиев Посад — Калязин — Углич — Рыбинск — Череповец» Пошехонского округа в районе села Кремнево разбился мотоциклист.

По предварительной информации Госавтоинспекции, 31-летний водитель мотоцикла Kayo без водительских прав ехал со стороны Рыбинска в сторону Пошехонья. Мужчина не справился с управлением: его выбросило в кювет, а затем мотоцикл налетел на дорожный знак.

«В результате ДТП водитель мотоцикла Kayo от полученных травм скончался на месте происшествия», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

Водитель мотоцикла в момент ДТП вез пассажира — 29-летнего мужчину. Он получил травмы, на скорой его доставили в больницу.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.