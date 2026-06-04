НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

5 м/c,

вос.

 754мм 68%
Подробнее
3 Пробки
USD 74,30
EUR 86,27
Состояние раненых при атаке дрона
Подарили певцу картошку
Где отдохнуть этим летом
Выгнали с ЕГЭ
Как отметить свадьбу в Ярославле
Новые «Пауки» — адреса установки
Позвал замуж на концерте
Где дороже учиться
Что происходит на ПМЭФ
Происшествия Влетел в дорожный знак: в Ярославской области насмерть разбился мотоциклист

Влетел в дорожный знак: в Ярославской области насмерть разбился мотоциклист

Что рассказали об аварии в Госавтоинспекции

348
В Ярославской области в ДТП погиб мотоциклист | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramВ Ярославской области в ДТП погиб мотоциклист | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославской области в ДТП погиб мотоциклист

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославской области ночью 4 июня произошло смертельное ДТП. На дороге «Сергиев Посад — Калязин — Углич — Рыбинск — Череповец» Пошехонского округа в районе села Кремнево разбился мотоциклист.

По предварительной информации Госавтоинспекции, 31-летний водитель мотоцикла Kayo без водительских прав ехал со стороны Рыбинска в сторону Пошехонья. Мужчина не справился с управлением: его выбросило в кювет, а затем мотоцикл налетел на дорожный знак.

«В результате ДТП водитель мотоцикла Kayo от полученных травм скончался на месте происшествия», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

Водитель мотоцикла в момент ДТП вез пассажира — 29-летнего мужчину. Он получил травмы, на скорой его доставили в больницу.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Несколько дней назад в Переславле-Залесском произошло смертельное ДТП с участием трицикла. Момент аварии попал на видео.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Мотоциклист Госавтоинспекция
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
40 минут
Урожайный сезон. Чем меньше их на дорогах, тем спокойнее остальным участникам.
Гость
5 минут
Читаю комменты и понимаю что стабильная Россия это не христианская страна
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Риск Альцгеймера возрастает на треть»: врач рассказал, как жизнь в большом городе незаметно разрушает мозг
Андрей Ильницкий
Мнение
«Ничего не отвалилось»: автолюбитель год отъездил на китайском авто из салона — плюсы и минусы
Анатолий Кузнецов
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Мнение
Летом — муравьи, зимой — сугробы. Как бухгалтер переехала в частный дом и пожалела
Мударисова Олеся
Загородная жизнь
Мнение
Детективная история без привычной чернухи: чем покоряет новый российский сериал «Когда горит огонь»
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем