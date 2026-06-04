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Происшествия Беспилотники атаковали Крым — они влетели в поезд, погибли люди. Всё о ночных атаках

Беспилотники атаковали Крым — они влетели в поезд, погибли люди. Всё о ночных атаках

Над регионами сбили 272 дрона

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Атаку отражали в 13 регионах (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RUАтаку отражали в 13 регионах (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Атаку отражали в 13 регионах (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Ночью Россию атаковали сотни беспилотников. Из-за налетов погибли люди, есть разрушения. Собрали всё, что известно об ударах.

Массированная атака была на Крым. В результате налетов на Симферополь погибли три человека, семеро пострадали, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Беспилотник ударил по пригородному поезду, следовавшему из Азовского в Керчь. Погиб один человек, еще трое получили ранения. Экстренные оперативные службы работают на месте.

В Севастополе за ночь сбили 20 дронов. К счастью, обошлось без пострадавших, отметил губернатор Михаил Развожаев.

Один человек погиб при атаке на Белгородскую область. Это произошло в Грайворонском округе, в селе Козинка, сообщил глава региона Александр Шуваев.

В Брянской области дрон ударил по автомобилю, движущемуся по деревне Крупец Брасовского района. В результате удара ранения получили двое мужчин, их доставили в больницу.

Еще беспилотники атаковали село Демьянки Стародубского муниципального округа. Там ранило женщину, ей оказали медицинскую помощь. Кроме того, поврежден жилой дом, на месте работают оперативные и экстренные службы.

В Курской области из-за атак пострадали три человека. В селе Калиновка Хомутовского района ранило мужчину, три автомобиля повреждены. Еще одного человека ранило вблизи заправки в Рыльске, также поврежден автомобиль и заправочная колонка.

В поселке Глушково Глушковского района пострадал мужчина. Все раненые госпитализированы — врачи оказали всю необходимую помощь, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Неспокойной ночь была в Воронежской области. Опасность атак в регионе объявили накануне в 22:03. Через 1 час 20 минут — в 23:23 — включили сирены в Россошанском и Бутурлиновском районах, еще через 20 минут — в Острогожском. Как сообщил губернатор Александр Гусев, там объявили угрозу непосредственного удара дронов. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 272 дрона, сообщило Минобороны РФ. Атаку отражали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотник Минобороны Дрон Беспилотная опасность
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Комментарии
13
Гость
28 минут
Пора заканчивать движуху.
Гость
55 минут
Крым находится под постоянными налётами и тем не менее принимает туристов. В том числе с детьми. Как вообще такое возможно? Необходимо как можно скорее полностью закрыть Крым для туризма.
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Гость
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