Беспилотники атаковали Крым — они влетели в поезд, погибли люди. Всё о ночных атаках

Атаку отражали в 13 регионах (фото носит иллюстративный характер) Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Ночью Россию атаковали сотни беспилотников. Из-за налетов погибли люди, есть разрушения. Собрали всё, что известно об ударах.

Массированная атака была на Крым. В результате налетов на Симферополь погибли три человека, семеро пострадали, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Беспилотник ударил по пригородному поезду, следовавшему из Азовского в Керчь. Погиб один человек, еще трое получили ранения. Экстренные оперативные службы работают на месте.

В Севастополе за ночь сбили 20 дронов. К счастью, обошлось без пострадавших, отметил губернатор Михаил Развожаев.

Один человек погиб при атаке на Белгородскую область. Это произошло в Грайворонском округе, в селе Козинка, сообщил глава региона Александр Шуваев.

В Брянской области дрон ударил по автомобилю, движущемуся по деревне Крупец Брасовского района. В результате удара ранения получили двое мужчин, их доставили в больницу.

Еще беспилотники атаковали село Демьянки Стародубского муниципального округа. Там ранило женщину, ей оказали медицинскую помощь. Кроме того, поврежден жилой дом, на месте работают оперативные и экстренные службы.

В Курской области из-за атак пострадали три человека. В селе Калиновка Хомутовского района ранило мужчину, три автомобиля повреждены. Еще одного человека ранило вблизи заправки в Рыльске, также поврежден автомобиль и заправочная колонка.

В поселке Глушково Глушковского района пострадал мужчина. Все раненые госпитализированы — врачи оказали всю необходимую помощь, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Неспокойной ночь была в Воронежской области. Опасность атак в регионе объявили накануне в 22:03. Через 1 час 20 минут — в 23:23 — включили сирены в Россошанском и Бутурлиновском районах, еще через 20 минут — в Острогожском. Как сообщил губернатор Александр Гусев, там объявили угрозу непосредственного удара дронов. О пострадавших и разрушениях не сообщается.