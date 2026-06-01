«На бетонные основания»: в Ярославле возбудили уголовное дело после падения мальчика с заброшки

Следователи в Ярославле возбудили уголовное дело после того, как 12-летний мальчик 31 мая сорвался с недостроя на улице Бабича в Дзержинском районе. Ребенок оказался в больнице в крайне тяжелом состоянии.
«Предварительно установлено, что находясь на объекте незавершенного строительства по улице Бабича города Ярославль несовершеннолетний, перелезая по межэтажным перекрытиям, потерял равновесие и упал на бетонные основания. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.
Поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации в социальных сетях о случившемся.
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления», — рассказали в региональном СУ СКР.
Ранее в Министерстве здравоохранения Ярославской области рассказывали, что врачи делают все возможное для спасения жизни ребенка.