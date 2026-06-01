НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

5 м/c,

с-з.

 750мм 52%
Подробнее
2 Пробки
USD 71,55
EUR 86,25
Новый тренер «Локомотива»
Перерасчет за воду
Где россияне отдыхают в 2026 году?
«Локомотив» расторг контракты
Как отметить свадьбу в Ярославле
Смертельное ДТП: видео
График отключений горячей воды
Подросток сорвался с заброшки
История «Бара Коктейль»
Происшествия Подробности «На бетонные основания»: в Ярославле возбудили уголовное дело после падения мальчика с заброшки

«На бетонные основания»: в Ярославле возбудили уголовное дело после падения мальчика с заброшки

Подросток попал в руки врачей в крайне тяжелом состоянии

174
12-летний мальчик в Ярославле сорвался с заброшки | Источник: «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / Vk.com12-летний мальчик в Ярославле сорвался с заброшки | Источник: «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / Vk.com

12-летний мальчик в Ярославле сорвался с заброшки

Источник:

«ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / Vk.com

Следователи в Ярославле возбудили уголовное дело после того, как 12-летний мальчик 31 мая сорвался с недостроя на улице Бабича в Дзержинском районе. Ребенок оказался в больнице в крайне тяжелом состоянии.

«Предварительно установлено, что находясь на объекте незавершенного строительства по улице Бабича города Ярославль несовершеннолетний, перелезая по межэтажным перекрытиям, потерял равновесие и упал на бетонные основания. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации в социальных сетях о случившемся.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления», — рассказали в региональном СУ СКР.

Мальчика увезли в больницу на скорой

Источник:

«ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / Vk.com

Ранее в Министерстве здравоохранения Ярославской области рассказывали, что врачи делают все возможное для спасения жизни ребенка.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Заброшка Подросток Уголовное дело Следственный комитет
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
44 минуты
Насколько я помню дело сразу не возбуждают
Гость
27 минут
После этого наверно больше никуда не полезет.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Плакала только один день. Откровения студентки о ЕГЭ
Дарья Харламова
Мнение
«Ничего не отвалилось»: автолюбитель год отъездил на китайском авто из салона — плюсы и минусы
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Мнение
«Кому он посвящает эти песни?»: почему группа «Комната культуры» так популярна — за ответом мы пошли на концерт
Сабина Сафронова
Мнение
«Один воздушный шарик на весь класс». Выпускница ковидного 2020 года — о том, почему завидует тем, кто сейчас оканчивает школу
Назифа Нурмухаметова
Рекомендуем