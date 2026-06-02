Двух школьников удалили с ЕГЭ, а еще одну выпускницу увезли на скорой сразу после сдачи: подробности

Двое школьников в Нижегородской области лишились возможности сдать ЕГЭ. Их удалили с экзамена. Об этом сообщил глава регионального Минобразования Михаил Пучков.

Причиной для таких радикальный действий стали нарушения: один из учеников принес на итоговое испытание телефон, а второй попался на использовании шпаргалки.

«Ребята, не пытайтесь жульничать, последствия точно будут! Не пытайтесь проносить шпаргалки и телефоны! Это откроется, даже если не сразу, то при просмотре видео. Лучше пишите интеллект-карты от руки, думайте хорошенько над их структурой, фиксируйте на бумаге и оставляйте их дома!», — посоветовал министр.

В Самаре тоже не обошлось без инцидентов. Там девочку увезли на скорой после сдачи ЕГЭ. Об этом сообщает 63.RU.

«После сдачи экзамена по истории ученица почувствовала недомогание. Работники пункта проведения экзамена вызвали скорую помощь. В настоящее время ученица проходит обследование в лечебном учреждении города», — разъяснили в городской администрации.