Как атаковали общежитие в Старобельске? Подробности трагедии, унесшей жизни десятков учеников

Атака на общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета, в ходе которой погиб 21 человек, была совершена ударными беспилотниками. Несколько человек до сих пор остаются в больницах. Новые детали происшествия президенту России Владимиру Путину озвучили на совещании о расследовании теракта.

В налете использовали 16 дронов. Об этом рассказал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Он уточнил, что спасательная операция длилась около 45 часов и несколько раз прекращалась из‑за возможных повторных атак. Руководитель региона сообщил, что за время расчистки и эвакуации возникали 15 подобных угроз.

В свою очередь, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин во время совещания отметил, что дроны, которые ударили по общежитию, могли нести боевую часть массой до 120 кг. Он добавил, что в конструкции некоторых обнаружены антенны Starlink — следствие рассматривает это как признак преднамеренности удара. Причем беспилотники по колледжу запускали из Харьковской области.

От удара по Старобельску пострадали 70 человек. 21 из них погиб. Семь остаются в стационарах. Такие данные привела вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, один человек находится в крайне тяжелом состоянии — у него серьезные повреждения легких. Транспортировка в федеральные клиники, в том числе в Москву, пока невозможна.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и поручил с максимальным вниманием отнестись к каждой пострадавшей семье. Он также заявил, что наказание виновных будет неотвратимым.

Кроме того, в ходе совещания обсуждались меры поддержки пострадавших и семей погибших, а также вопросы восстановления поврежденного здания колледжа и продолжения учебного процесса: учащиеся должны завершить учебный год, а выпускники — получить государственные дипломы.