Почему SMS-оповещения об угрозе БПЛА приходят с задержкой в Ярославской области: объяснение

В правительстве Ярославской области объяснили, почему SMS-оповещения об угрозе БПЛА могут приходить с задержкой.
«Скорость доведения до населения информации путем передачи коротких текстовых сообщений (SMS) зависит исключительно от загруженности сетей операторов связи и количества оповещаемых абонентов», — сообщили региональные власти.
При этом уточняется, что экстренная информация об угрозе применения беспилотников передаётся сразу после получения данных от уполномоченного органа военного управления. Аналогичный порядок действует и при снятии угрозы — информация доводится незамедлительно после подтверждения.
Где узнать про режим беспилотной опасности
Помимо SMS, следить за оповещениями можно на следующих ресурсах:
по десяти федеральным телеканалам (в том числе «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24» и другие);
28 радиостанциям FM-диапазона (включая «Европу Плюс», «Авторадио» и другие);
каналы губернатора Ярославской области;
страницы глав муниципальных образований и администраций;
канал РСЧС по Ярославской области.
В правительстве подчеркнули, что все сообщения, распространяемые по указанным каналам, являются официальными и полностью идентичны по содержанию. В связи с этим жителям рекомендуют ориентироваться только на проверенные источники и выбирать наиболее удобный способ получения экстренных уведомлений.
