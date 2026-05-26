Почему SMS-оповещения об угрозе БПЛА приходят с задержкой в Ярославской области: объяснение

Где узнать про режим беспилотной опасности в Ярославской области Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В правительстве Ярославской области объяснили, почему SMS-оповещения об угрозе БПЛА могут приходить с задержкой.

«Скорость доведения до населения информации путем передачи коротких текстовых сообщений (SMS) зависит исключительно от загруженности сетей операторов связи и количества оповещаемых абонентов», — сообщили региональные власти.

При этом уточняется, что экстренная информация об угрозе применения беспилотников передаётся сразу после получения данных от уполномоченного органа военного управления. Аналогичный порядок действует и при снятии угрозы — информация доводится незамедлительно после подтверждения.

Где узнать про режим беспилотной опасности

Помимо SMS, следить за оповещениями можно на следующих ресурсах:

В правительстве подчеркнули, что все сообщения, распространяемые по указанным каналам, являются официальными и полностью идентичны по содержанию. В связи с этим жителям рекомендуют ориентироваться только на проверенные источники и выбирать наиболее удобный способ получения экстренных уведомлений.