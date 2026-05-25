Легкомоторный самолет врезался в парапланеристку в небе над Австрией — момент ЧП попал на видео

В Австрии легкомоторный самолет Cessna столкнулся с парапланеристкой. Инцидент произошел в районе Пинцгау в Альпах. Об этом сообщает издание Kronen Zeitung.
44-летняя парапланеристка взлетела с холма Шмиттенхёэ в направлении Пизендорфа. Выполняя простой маневр над хижиной Пинцгау, она столкнулась с самолетом, пилотируемым 28-летним мужчиной. Свой полет женщина снимала на видео, поэтому момент ЧП попал в объектив камеры.
В результате инцидента пропеллер самолета повредил параплан. Женщине удалось вовремя раскрыть запасной парашют и избежать падения. Она приземлилась на лесной дороге, где ее подобрал полицейский вертолет. Парапланеристка получила незначительные травмы и самостоятельно обратилась за помощью к медикам.
Отмечается, что женщина в момент столкновения не выполняла никаких маневров. Она летела прямо, когда самолет, летевший сзади, столкнулся с парапланом.
Уточняется, самолет совершал обзорный полет над Альпами, и пилот не смог избежать столкновения, хотя парапланеристка не выполняла никаких маневров и летела прямо. После инцидента воздушное судно благополучно совершило посадку в аэропорту Целль-ам-Зее.